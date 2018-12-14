Современный “Щедрик”: Олег Скрипка представляет ремикс на главную колядку страны

Украинский музыкант Олег Скрипка презентовал новый ремикс на “Щедрик”, созданный в коллаборации с композитором Андреем Бакуном.

— Это первый раз я не вникал в аранжировки. Андрей — настоящий профессионал, который подходит с вниманием и уважением к материалу! — комментирует Олег Скрипка пресс-службе.

Но на “Щедрикові”, по словам артиста, рождественская музыка не закончится:

— В это Рождество у меня осуществится мечта. Я буду праздновать его на сцене киевского Дворца “Украина” с Национальным академическим оркестром народных инструментов, где буду петь большое количество колядок. Петь колядки — это очень важно, так как именно в них вложена настоящая магия. Очень важно спеть их правильно!