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Современный “Щедрик”: Олег Скрипка представляет ремикс на главную колядку страны

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Украинский музыкант Олег Скрипка презентовал новый ремикс на “Щедрик”, созданный в коллаборации с композитором Андреем Бакуном.

— Это первый раз я не вникал в аранжировки. Андрей — настоящий профессионал, который подходит с вниманием и уважением к материалу! — комментирует Олег Скрипка пресс-службе.

Современный “Щедрик”: Олег Скрипка представляет ремикс на главную колядку страны
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Но на “Щедрикові”, по словам артиста, рождественская музыка не закончится:

— В это Рождество у меня осуществится мечта. Я буду праздновать его на сцене киевского Дворца “Украина” с Национальным академическим оркестром народных инструментов, где буду петь большое количество колядок. Петь колядки — это очень важно, так как именно в них вложена настоящая магия. Очень важно спеть их правильно!

Персона
Олег Скрипка
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