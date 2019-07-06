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Сосед Ротенбергов: у Маслякова нашли особняк за 400 млн

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Основатель и ведущий КВН Александр Масляков купил двухэтажный особняк в одном из элитных поселков на Рублевке.

Как передает baza, сделка была заключена в марте 2019 года, Масляков-старший приобрел дом площадью 654 квадратных метра на участке в 36 соток.

В особняке насчитывается семь санузлов, собственные сауна и бассейн, и встроенный гараж на два автомобиля. Соседями Маслякова являются миллиардеры Борис и Аркадий Ротенберги.

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Дом был продан ведущему КВН уже с чистовой отделкой. Ремонт выполнен в стиле "английская классика". Застройщик, выступающий продавцом домов в поселке, оценивает стоимость недвижимости в 388 миллиона рублей (более 6 млн долларов).

При этом согласно выписке Росреестра, попавшей в распоряжение издания, кадастровая стоимость дома составляет 22 миллиона рублей, участок оценен в 35 миллионов рублей.

Особняк Маслякова

Особняк Маслякова

baza

Особняк Маслякова

Особняк Маслякова

baza

Особняк Маслякова

Особняк Маслякова

baza

Как ранее писал OBOZREVATEL, Масляков может лишиться прав на владение "Клубом веселых и находчивых". О своем праве на "КВН" и претензиях к Маслякову заявили представители тележурналиста Сергея Муратова.

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Персона
Александр Масляков
Место
Россия
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Закон Порядок
Закон Порядок
ну и.как там особняки в Конче- Заспе.конкретно Ахмметова?
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