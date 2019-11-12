Sonya Kay в эротических образах устроила беспредел на киевских дорогах

Трендсеттер новой украинской музыки – Соня Кей (Sonya Kay) представляет свежее видео на совершенно новую песню "Ходимо".

Автором слов и музыки выступил Артем Пивоваров, а над аранжировкой работали электронный дуэт Ost&Meyer.

Съемки видео проходили в Киеве, где певица вместе со съемочной командой устроили настоящий Форсаж - экстремальный дорожный боевик с перекрытием улиц, сопровождением патрульных машин и драйвовыми гонками.

Sonya Kay - "Ходимо" dropmefiles

Режиссерами клипа выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак, которые в свое время сотрудничали с Олей Поляковой, группой Антитела, TamerlanAlena и многими другими. Клип "Ходимо" станет уже второй совместной работой Sonya Kay и режиссеров. А стильные и одновременно провокационные образы создавала Аиша Милевская.

Sonya Kay – клип "Ходимо" dropmefiles

"Обожаю экстрим, который постоянно происходит со мной на съемочной площадке. В этот раз мы ездили в лимузине по воде, а на яхте гоняли по улицам Киева, с десятью патрульными машинами и перекрытием улиц. Мы почти стали героями местных хроник. Только ленивый нас не снимал на телефон. Удивительно, что мы еще не попали на первые полосы новостей как злостные нарушители порядка. Шучу. Мы очень надеемся, что нашим зрителям понравятся и наша новая песня, слегка эротические образы, и сам клип с неожиданным сюжетом", - поделилась Sonya Kay.

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