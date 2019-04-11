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Солистка "НеАнгелов" засветила пышную грудь

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Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Звезда опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, продемонстрировав пышную грудь в откровенном платье с глубоким вырезом.

"Томная женщина", – прокомментировала Каминская под горячим снимком.

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Поклонники были в восторге, а некоторые и вовсе не узнали звезду. Многим понравилось платье и фигура Каминской.

"Не узнать. Ты не в розыске?", "Бомба", "Шикарная", "Слава, Вы всегда такая разная и такая красивая", "Что-то на этом фото с лицом не так", "Кто это", – удивились поклонники.

Солистка "НеАнгелов" засветила пышную грудь
Солистка "НеАнгелов" засветила пышную грудь
Солистка "НеАнгелов" засветила пышную грудь
Солистка "НеАнгелов" засветила пышную грудь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каминская порадовала поклонников соблазнительным фото в леопардовом купальнике, взбудоражив сеть.

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Персона
Слава Каминская
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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