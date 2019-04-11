Солистка "НеАнгелов" засветила пышную грудь

Солистка популярной украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Звезда опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, продемонстрировав пышную грудь в откровенном платье с глубоким вырезом.

"Томная женщина", – прокомментировала Каминская под горячим снимком.

Поклонники были в восторге, а некоторые и вовсе не узнали звезду. Многим понравилось платье и фигура Каминской.

"Не узнать. Ты не в розыске?", "Бомба", "Шикарная", "Слава, Вы всегда такая разная и такая красивая", "Что-то на этом фото с лицом не так", "Кто это", – удивились поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каминская порадовала поклонников соблазнительным фото в леопардовом купальнике, взбудоражив сеть.

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