Собрался в Украину: в Москве за драку задержали известного рэпера

Российский рэпер Иван Дремин, более известный как Face, 30 мая был задержан полицией за избиение 18-летнего видеоблогера Тимура Сорокина.

Как выяснилось, 21-летний музыкант подрался с блогером на почве ревности: Сорокин ранее встречался с его девушкой блогером Марьяной Ро, передает РЕН ТВ.

Эту информацию уже подтвердил пострадавший.

"Сегодня в офис одной крупной программы зашел Face со своей девушкой Марьяной. На почве ревности — у меня были с ней отношения в 2017 году, — он подошел ко мне как бы обняться, но вместо этого нанес мне многочисленные удары в затылок. У меня началось крупное кровотечение. В этот момент я нахожусь в полиции. Мы пишем заявление", — рассказал он.

Отметим, что рэпер Face планирует выступить на фестивале Atlas Weekend 2018, который будет проходить на территории киевского ВДНХ с 4 по 8 июля.

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