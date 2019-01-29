Соблазнительная Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась соблазнительной фигурой на пляже.

Соответствующие снимки с отдыха на Мальдивах она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав массу положительных отзывов.

"Мало кто знает, что Леся Никитюк, до 20-ти лет не знала, как правильно пишется МОльдивы или МАльдивы...но всегда знала, как правильно там повисеть", – подписала она под снимками.

Поклонники были в восторге от новых фотографий Никитюк в слитном черном купальнике, выгодно подчеркивающем ее фигуру.

"Какая же красотка", "Очень красивое фото", "Леся, вы шикарны", "Ну и красивая же", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк взволновала поклонников пикантными фото, подразнив поклонников фигурой.

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