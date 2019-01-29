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Соблазнительная Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото

1.3тЧитать материал на украинском

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась соблазнительной фигурой на пляже.

Соответствующие снимки с отдыха на Мальдивах она опубликовала на своей странице в Instagram, вызвав массу положительных отзывов.

"Мало кто знает, что Леся Никитюк, до 20-ти лет не знала, как правильно пишется МОльдивы или МАльдивы...но всегда знала, как правильно там повисеть", – подписала она под снимками.

Поклонники были в восторге от новых фотографий Никитюк в слитном черном купальнике, выгодно подчеркивающем ее фигуру.

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"Какая же красотка", "Очень красивое фото", "Леся, вы шикарны", "Ну и красивая же", – написали пользователи.

Соблазнительная Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото
Соблазнительная Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото
Соблазнительная Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото
Соблазнительная Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никитюк взволновала поклонников пикантными фото, подразнив поклонников фигурой.

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Персона
Леся Никитюк
Место
Мальдивы
Тег
шоу-бизнес
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