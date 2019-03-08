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Собчак получила огромный подарок от Виторгана после заявления о разрыве

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Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак получила от супруга Максима Виторгана, с которым они публично расстались, роскошный букет цветов на 8 марта.

Она опубликовала соответствующее видео в своем Instagram-сторис, на котором показала сына Платона и огромную коробку с подарком.

"Смотри какой нам папа Максим букет прислал. Класс! Спасибо папе Максиму", — сказала она сыну.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Instagram-сторис

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Платон, не долго думая, подцепил коробку за веревку и потянул ее по полу. Собчак посмеялась, куда же потащил ее сын букет. На вопрос, поставить ли подарок от папы в водичку, мальчик задорно ответил: "давай!"

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Instagram-сторис

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Тема
8 Марта
Персоны
Ксения СобчакМаксим Виторган
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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