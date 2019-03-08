Собчак получила огромный подарок от Виторгана после заявления о разрыве

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак получила от супруга Максима Виторгана, с которым они публично расстались, роскошный букет цветов на 8 марта.
Она опубликовала соответствующее видео в своем Instagram-сторис, на котором показала сына Платона и огромную коробку с подарком.
"Смотри какой нам папа Максим букет прислал. Класс! Спасибо папе Максиму", — сказала она сыну.
Ксения Собчак
Instagram-сторис
Платон, не долго думая, подцепил коробку за веревку и потянул ее по полу. Собчак посмеялась, куда же потащил ее сын букет. На вопрос, поставить ли подарок от папы в водичку, мальчик задорно ответил: "давай!"
Ксения Собчак
Instagram-сторис
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016-м у них родился сын.
В конце 2018-го в сети появились доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым.
21 января супруг Собчак избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.
Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что Виторган был пьяным.
Недавно Максим в нецензурной форме высказался о том, как относится к конфликту с Богомоловым и слухам о разводе с Собчак.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались на официальном мероприятии в щеку.
Вечером, 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
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