Собчак получила огромный подарок от Виторгана после заявления о разрыве

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак получила от супруга Максима Виторгана, с которым они публично расстались, роскошный букет цветов на 8 марта.

Она опубликовала соответствующее видео в своем Instagram-сторис, на котором показала сына Платона и огромную коробку с подарком.

"Смотри какой нам папа Максим букет прислал. Класс! Спасибо папе Максиму", — сказала она сыну.

Ксения Собчак Instagram-сторис

Платон, не долго думая, подцепил коробку за веревку и потянул ее по полу. Собчак посмеялась, куда же потащил ее сын букет. На вопрос, поставить ли подарок от папы в водичку, мальчик задорно ответил: "давай!"

Ксения Собчак Instagram-сторис

Как сообщал OBOZREVATEL:

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