Со свадьбы на танцполы страны: Антитела и Bakun представили официальный ремикс на песню "Будет сын"

Группа Антитела представил танцевальную версию песни "Буде син". Автором ремикса выступил известный украинский диджей и саундпродюсер Bakun (Андрей Бакун). Это первое сотрудничество артистов.

"Мы с Тарасом давно знакомы, часто встречались в гримерках на совместных выступлениях и всегда хотели попробовать поработать, и здесь звезды сошлись! После прослушивания песни остался послевкусие, что эта песня обо мне. Я также счастливый отец двух замечательных сыновей Натана Матфея и дочь мы тоже с женой хотим, но уже наверное на десерт", - поделился Андрей Бакун.

"Андрей Бакун - один из самых крутых диджеев и продюсеров Украины. Он сделал все со вкусом. В песне появился другой настрой. Теперь влюбленным можно сразу с танцпола лететь домой, работать над еще одной, или еще одним, не меняя песню." - прокомментировал Тарас Тополя.

Послушать и скачать ремикс "Будет сын" можно на официальных ресурсах группы Антитела, а также на ITunes и других музыкальных площадках. Напомним, что песня "Будет сын" была представлена 12 апреля прошлого года в составе альбома "Hello", осенью группа Антитела экранизировал ее, а также песня "Будет сын" звучала на концертных площадках страны в рамках успешного стадионного тура, продолжится в 2020 году и охватит более 45 городов.

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