Снова беременна? Известная голливудская актриса показала заметно округлившийся животик

36-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй и ее муж Адам Шульман готовятся во второй раз стать родителями.

Так, об этом сообщила Энн на своей странице в Instagram. Она опубликовала черно-белое фото, на котором продемонстрировала округлившийся животик под широкой белой майкой.

"Это не для кино. Но если отбросить все шутки, то хочу сказать, что все, кто столкнулся с бесплодием и множеством неудачных попыток забеременеть, должны знать, что мой путь здесь также не был легким", — написала Хэтэуэй.

Энн Хэтэуэй Фото из Instagram

Энн Хэтэуэй беременна Фото из Instagram

Отметим, что поклонники радостно встретили новость о беременности актрисы и принялись ее поздравлять.

"Мои поздравления, Энн", "Тебе очень идет быть беременной", "Новый ангелочек", "Ты не представляешь, как вдохновляет твое послание под фото", — написали они.

Напомним, Хэтэуэй и Шульман поженились в сентябре 2012 года. В марте 2016 года у них родился сын Джонатан Роузбенкс.

Как сообщал OBOZREVATEL, герцогиню Сассекскую Меган Маркл заподозрили во второй беременности через два месяца после рождения первенца.

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