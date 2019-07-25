Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Снова беременна? Известная голливудская актриса показала заметно округлившийся животик

947 Читать материал на украинском

36-летняя голливудская актриса Энн Хэтэуэй и ее муж Адам Шульман готовятся во второй раз стать родителями.

Так, об этом сообщила Энн на своей странице в Instagram. Она опубликовала черно-белое фото, на котором продемонстрировала округлившийся животик под широкой белой майкой.

"Это не для кино. Но если отбросить все шутки, то хочу сказать, что все, кто столкнулся с бесплодием и множеством неудачных попыток забеременеть, должны знать, что мой путь здесь также не был легким", — написала Хэтэуэй.

Снова беременна? Известная голливудская актриса показала заметно округлившийся животик

Энн Хэтэуэй

Фото из Instagram

Новости
"Очень жарко!" Внучка Боярского поразила сеть пикантными фото с огромной грудью
Снова беременна? Известная голливудская актриса показала заметно округлившийся животик

Энн Хэтэуэй беременна

Фото из Instagram

Отметим, что поклонники радостно встретили новость о беременности актрисы и принялись ее поздравлять.

"Мои поздравления, Энн", "Тебе очень идет быть беременной", "Новый ангелочек", "Ты не представляешь, как вдохновляет твое послание под фото", — написали они.

Снова беременна? Известная голливудская актриса показала заметно округлившийся животик
Снова беременна? Известная голливудская актриса показала заметно округлившийся животик
Снова беременна? Известная голливудская актриса показала заметно округлившийся животик
Снова беременна? Известная голливудская актриса показала заметно округлившийся животик
Снова беременна? Известная голливудская актриса показала заметно округлившийся животик

Напомним, Хэтэуэй и Шульман поженились в сентябре 2012 года. В марте 2016 года у них родился сын Джонатан Роузбенкс.

Как сообщал OBOZREVATEL, герцогиню Сассекскую Меган Маркл заподозрили во второй беременности через два месяца после рождения первенца.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Энн Хэтэуэй
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel