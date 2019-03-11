"Сними трусы": Лобода спровоцировала скандал горячим фото

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж новым откровенным снимком.

В Instargam артистка опубликовала фото, на котором сидя демонстрирует обнаженные ноги. "Истинная женщина не волнуется - волнует" - подписала снимок Лобода.

Многие поклонники певицы выразили восторг ее внешним видом, засыпав комплиментами: "Челюсть отпадает", "Как всегда великолепно", "Прекрасно выглядишь, просто огонь".

Однако в свою очередь многим пользователям сети не понравилась откровенность Лободы. По их словам, фото слишком вульгарное.

"По-моему, у вас есть какие то проблемы с вашим внутренним я", "Животное", "Ты и трусы сними. Совсем обнаглели", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились слухи об абсурдных капризах и истериках Лободы, которую заподозрили в звездной болезни.

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