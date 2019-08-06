СМИ узнали, сколько стоят особняки Лободы и Лорак в России

В СМИ назвали стоимость домов под Москвой украинских певиц Ани Лорак и Светланы Лободы, которые переехали в Россию.

Как написала "Комсомольская правда", Лобода живет в очень модном и дорогом поселке "Княжье озеро". Рядом с ней живут такие звезды, как: Дмитрий Нагиев, Мария Миронова, Юлия Ковальчук, Игорь Лифанов и другие.

Светлана Лобода Стархит

Коттедж стоимостью 400 квадратных метров стоит здесь около 110 миллионов рублей (17 миллионов долларов).

"В поселке, который расположен в 24 км от МКАД по Новорижскому шоссе, есть ресторан, где за соседним столиком могут ужинать, к примеру, Дмитрий Нагиев или Светлана Лобода. На территории - озеро, живописные аллеи, бассейн, магазин, детский сад, школа, зоопарк, церковь", — пишут в СМИ.

Ани Лорак выбрала дом в поселке "Агаларов Эстейт", находящемся в 25 километрах от Москвы. Рядом с ней живет певец Стас Михайлов и бизнесмен Эмин Агаларов.

Ани Лорак Вива

"На территории поселка всего 260 домов, вокруг которых разбиты сады из декоративных деревьев, в изобилии имеются фонтаны и озера. Поселиться здесь может лишь обеспеченный человек, ведь коттедж площадью 1000 квадратных метров стоит порядка 300 миллионов рублей", — сообщило издание.

Скрин с карты Лобода и Лорак почти соседи

Поселок Лорак с высоты птичьего полета Novaya-riga.ru

"Агаларов Эстейт" Novaya-riga.ru

Вид на "Агаларов Эстейт" сверху Novaya-riga.ru

Ани Лорак живет рядом с Михайловым Novaya-riga.ru

Здесь селятся самые богатые Novaya-riga.ru

Дома в "Агаларов Эстейт" Novaya-riga.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, Лорак отдала дочь Софию в элитную Павловскую гимназию в Москве. Туда же ходят дети российской звезды Натальи Ионовой ("Глюкоза"). Обучение в этой гимназии стоит более двух миллионов рублей.

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