Стали известны подробности последних месяцев жизни Этуша

Еще в январе 2018 года 96-летний Владимир Этуш выходил на сцену театра им. Вахтангова, играл в главную роль в спектакле "Бенефис".

Он плохо себя чувствовал и с трудом ходил, но упорно стремился на сцену, пишет КП.

Народный артист тренировался ходить дома, чтобы никто не догадался, как трудно ему передвигаться. Но спектакль несколько раз отменяли — в конце прошлого года Этуш перенес тяжелую вирусную инфекцию и постоянно чувствовал слабость.

Новости Умер легендарный актер Владимир Этуш

В больницу он попал 8 марта, после того как дома потерял сознание. Врачи говорили об инсульте. В реанимации Этуша подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но сегодня утром его сердце остановилось. 6 мая Владимиру Этушу исполнилось бы 97 лет. Артист был фронтовиком, ушел воевать добровольцем.

Участвовал в сражениях, получил Орден Красной Звезды. В 1943-м получил тяжелое ранение под Запорожьем. Среди любимых зрителями киноролей Владимира Этуша — товарищ Саахов из "Кавказской пленницы", зубной врач Шпак из комедии "Иван Васильевич меняет профессию" и Карабас-Барабас из "Приключений Буратино" и другие.

В театре Вахтангова актер прослужил почти 75 лет. Преподавал в Щукинском училище, возглавлял его почти 20 лет. Прощание с великим русским актером и педагогом Владимиром Этушем пройдет 12 марта, на Основной сцене театра им. Вахтангова. Погребен актер будет на Новодевичьем кладбище.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В мае 2018 года Этуша экстренно госпитализировали в Москве. Ему стало плохо на отдыхе в Италии.

Его персонажи во многих фильмах говорили такие фразы, которые в итоге стали "крылатыми". Яркие роли в его карьере: Шпак ("Иван Васильевич меняет профессию"), Карабас-Барабас ("Приключения Буратино"), товарищ Саахов ("Кавказская пленница").

25 ноября "Бенефис" с участием 96-летнего Этуша был отменен в связи с плохим самочувствием актера.

А впервые после болезни он появился на сцене в декабре 2018 года.

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