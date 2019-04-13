МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

Смерть Началовой: у близких певицы начались серьезные проблемы со здоровьем

1.7тЧитать материал на украинском

После смерти российской певицы Юлии Началовой три ее близких человека пожаловались на проблемы со здоровьем.

Как передает "КП", об этом сообщила помощница Началовой. Недомогания людей связывают со стрессом.

"Известность... оказывается это бремя. Тяжелое бремя... Вот сегодня я лежу с валидолом. Плохо с сердцем и менеджеру Юли. Ее любимая домохозяйка отлежала всю прошлую неделю в больнице. Всех нас я сватаю к лучшим кардиологам", — рассказала она.

Новости
"Прах мог бы гастролировать": в России резко высказались о смерти Началовой

Анна заявила, что пытается восстановить здоровье. "Я думаю, весь спектр чувств, который вызывают известные люди у малоизвестных, не стоит их здоровья. Да, невозможно спрятать талант, запереть его на замок. Но возможно жить, просто жить. И улыбаться. Я ловлю себя на мысли, что совсем перестала улыбаться", - добавила она.

Юлия Началова

Юлия Началова

Instagram @julianachalova

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее в сети показали цинизм звезд РФ на похоронах Началовой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Юлия Началова
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения