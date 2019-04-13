Смерть Началовой: у близких певицы начались серьезные проблемы со здоровьем

После смерти российской певицы Юлии Началовой три ее близких человека пожаловались на проблемы со здоровьем.

Как передает "КП", об этом сообщила помощница Началовой. Недомогания людей связывают со стрессом.

"Известность... оказывается это бремя. Тяжелое бремя... Вот сегодня я лежу с валидолом. Плохо с сердцем и менеджеру Юли. Ее любимая домохозяйка отлежала всю прошлую неделю в больнице. Всех нас я сватаю к лучшим кардиологам", — рассказала она.

Анна заявила, что пытается восстановить здоровье. "Я думаю, весь спектр чувств, который вызывают известные люди у малоизвестных, не стоит их здоровья. Да, невозможно спрятать талант, запереть его на замок. Но возможно жить, просто жить. И улыбаться. Я ловлю себя на мысли, что совсем перестала улыбаться", - добавила она.

Юлия Началова Instagram @julianachalova

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее в сети показали цинизм звезд РФ на похоронах Началовой.

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