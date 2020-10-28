Смерть под вопросом: 10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель

Звезды шоу-бизнеса "светят" нам и при жизни, и после смерти. Но бывает так, что они устают светить и мечтают об одном – начать спокойную и размеренную жизнь. Элвис Пресли, Мэрилин Монро, Джим Моррисон и Децл – смерть этих артистов создает версии об инсценировке.

OBOZREVATEL рассказывает о самых таинственных смертях знаменитостей, которые до сих пор вызывают вопросы.

Элвис Пресли

Легенда музыки 1950-х и король рок-н-ролла Элвис Пресли был звездой своего времени. Его смерть в 1977 году была громом среди ясного неба. Официальный диагноз – передозировка медикаментами и, несмотря на все усилия, кумира миллионов не смогли спасти. Звезду похоронили и с этого момента начались разногласия.

Фанаты Пресли решили, что певец инсценировал свою смерть и опирались они в своей версии на ряд фактов. Прежде всего, речь шла о снимках тела в гробу – поклонники отметили, что он был больше похож на себя в 1950-х, а не на страдающего лишним весом певца, каким он был в последние годы.

Кроме того, никто не обратился за выплатой страховки, которая причиталась наследнице Пресли – дочери Лизе-Марии. Сохранились также сведения о том, что спустя две недели после смерти кто-то пытался использовать его самолет. И последним аргументом стала ошибка в имени на надгробии Пресли. Вместо Элвис Аарон Пресли было написано "Арон". Учитывая, что певец крайне щепетильно относился к вере, данная ошибка была бы критической, ведь под именем Аарон артист был крещен.

Многие считают, что Пресли на самом деле инсценировал свою смерть, поскольку его состояние здоровья ухудшалось, а фанаты не оставляли его в покое. К слову, не оставили они его и после "смерти", так как могила звезды была осквернена – фанаты в поисках "доказательств" решили в прямом смысле "докопаться" до правды.

Джим Моррисон

Легендарный солист группы Doors скончался в возрасте 27 лет, в ванной своей квартиры в Париже. Официальная причина смерти – передозировка героином и острая сердечная недостаточность. Его подруга Памела Курсон считала, что Моррисон по ошибке вдохнул героин вместо кокаина.

Однако, уже на следующей неделе после смерти фанаты музыканта укрепились во мнении, что он на самом деле не умирал. Во-первых, вскрытие тела не проводилось, как и полного осмотра. Кроме того, друзья отмечали фатальный настрой артиста – он неоднократно говорил о том, что вскоре "исчезнет" из этого мира. Именно поэтому поклонники считают, что Моррисон решил отдохнуть от славы и подстроил свою смерть. Основатель Doors клавишник Рэй Манзарек в 1987 году говорил в интервью, что "возможно, Джим заплатил врачу за фальшивое свидетельство о смерти".

Майкл Джексон

Смерть Майкла Джексона 25 июня 2009 года была неожиданностью для всех, ведь она оборвала планы певца по триумфальному возвращению на сцену. Певец, по данным медиков, скончался из-за неправильной дозировки успокоительных препаратов, но еще до похорон возник вопрос о том, что свою гибель тот инсценировал.

По главной версии, Джексон задолжал крупную сумму денег, которые взял для постановки шоу, и чтобы уйти от кредиторов, решил инсценировать свою смерть. Уже тогда Джексон был на грани банкротства и, чтобы избежать судов и скандала, пошел на такой шаг.

В гроб Джексона положили восковую куклу, а слухи фанатов подтвердило селфи, которое сделала дочь звезды – Пэрис. На заднем сидении авто виден силуэт человека в "фирменной" шляпе артиста. Однако, некоторые считают, что это – просто сваленная в кучу одежда.

Джимми Хендрикс

Гитарист-виртуоз Джимми Хендрикс также скончался при таинственных обстоятельствах. По официальной версии музыкант покинул этот мир в сентябре 1970 года. После концерта артист принял снотворное и захлебнулся во сне рвотными массами, о чем свидетельствовала его подруга Моника Шарлотт Даннеманн. Однако, она путалась в показаниях и сообщала, будто Хендрикс был еще жив, когда его забирала "скорая", а уже в другом интервью утверждала, что врачи застали уже мертвым.

И хотя его мертвое тело видело множество людей, многие фанаты гитариста до сих пор уверены, что Хендрикс остался жив. Некоторые поклонники до сих пор следят за домом музыканта в Сиэттле и утверждают, что оттуда периодически выходит мужчина, внешне похожий на Хендрикса.

Принцесса Диана

Несколько лет перед гибелью жизнь принцессы Дианы была сплошным скандалом. Развод с принцем Чарльзом, связь с миллионером Доди Аль-Файеда – все это не шло на пользу репутации самой принцессы и монаршей семьи. Автокатастрофа, в которой она погибла, по одной из версий, могла быть спланирована агентами британской службы разведки МИ-6. Сделано это было для того, чтобы "нейтрализовать" любимицу англичан и прекратить бульварный скандал.

По одной версии, принцесса действительно погибла в этой спланированной автокастрофе. По другой же, в той машине находилась совершенно другая женщина, а сама Диана под чужим именем была вывезена из страны, чтобы беспрепятственно строить свою личную жизнь. Несколько лет назад была опубликована фотография, на которой изображали выжившую Диану в инвалидном кресле. Говорят даже, что она тайно присутствовала на свадьбе своего сына Уильяма и Кейт Миддлтон.

Курт Кобейн

Курт Кобейн погиб 5 апреля 1994 года – его обнаружили мертвым в своем доме с разряженным дробовиком. По главной версии, артист сам себе выстрелил в голову и самоубийство подтвердила записка, написанная музыкантом. Однако, есть два факта, которые ставят под сомнение гибель Кобейна.

Во-первых, анализ показал, что в крови музыканта был высокий уровень наркотиков, так что он не смог бы сам выстрелить себе в голову. Во-вторых, дробовик должен был разнести голову музыканта вклочья, но на по каким-то причинам она осталась целой. Фанаты разделяются на два лагеря. Кто-то винит в гибели Кобейна его жену Кортни Лав, от которой тот хотел уйти, а она таким образом решила "спасти семью". Кто-то же верит, что сам музыкант захотел выйти из света софитов и начать новую жизнь.

Джеймс Дин

Легенда фильмов 1950-х, красавчик и любимец женщин Джеймс Дин разбился в аварии 30 сентября 1955 года. Погиб Дин в самом расцвете лет – в 23 года. Его смерть констатировали врачи "скорой помощи", но этого факта фанатам актера мало.

Существует версия, что после аварии Дин был искалечен и изуродован, что могло серьезно повредить имиджу плейбоя и красавчика. Поэтому киностудии был выгоден мертвый актер. Спустя 50 лет после ДТП специалисты провели реконструкцию произошедшего и выяснили, что актер вполне мог выжить, так как сидел на пассажирском сидении, а не на сильно поврежденном водительском.

Кроме того, сразу после смерти актера, коронер, который констатировал этот факт, обзавелся дорогим авто. Все это подтверждает теорию фанатов – киностудия инсценировала гибель и где-то сейчас живет старик Джеймс Дин, рассказывающий внукам, как круто было сниматься в культовой картине "Бунтарь без причины".

Тупак Шакур

Смерть Тупака стала трагедией не только для фанатов рэпа, но и для всего американского шоу-бизнеса. Рэп-исполнитель был расстрелян в своем авто на перекрестке в Лас-Вегасе. Однако, глазастые фанаты исполнителя считают, что в автомобиле был не он, как и в морге.

Сомнения фанатов подтверждает и друг артиста Сьюдж Найт, который находился в то время с Тупаком весь день. Он утверждает, что артист все еще жив и главным аргументом называет то, что никого так и не арестовали за убийство певца. "Тупак не был убит. Он сидит на каком-нибудь острове и курит сигару" - говорит он.

Мэрилин Монро

По многочисленным свидетельствам друзей и поклонников, Мэрилин Монро в последние годы жизни баловалась снотворным и бутиратами, именно передозировка этими препаратами и стала причиной смерти секс-символа. Сомнения в ее смерти возникли сразу после похорон звезды. Так, многие не верят, что на посмертных фото изображена именно актриса. Есть теория, что некоей женщине, хронически больной, ввели инъекции наркотиков, а затем перевезли в квартиру Монро, выдав за звезду кино.

Сделано это было, по мнению поклонников, чтобы скрыть похищение звезды людьми Кеннеди, с которыми звезда была тесно связана. Актрису якобы переправили в Швейцарию, где поместили в строго охраняемый нервно-психиатрический санаторий. Там она познакомилась со штатным врачом-гинекологом доктором Лаубе, вдовцом с тремя сыновьями, и вскоре вышла за него замуж, оставшись жить в Швейцарии. В 70-х ее супруг умер, а она до сих пор живет и здравствует, нянчится с внуками от приемных детей.

Децл

Кирилл Толмацкий или по-простому – Децл, скончался в ночь на 4 февраля 2019 года сразу после концерта в Ижевске. Официальной причиной была сердечная недостаточность и по свидетельствам друзей, никаких наркотиков в тот день он не принимал, как не принимал их уже несколько лет.

Однако, сразу после гибели фанаты вспомнили о заявлениях певца от 2007 года о том, что он собирается инсценировать собственную смерть.

"Наверно, инсценирую в 35 свою смерть и поеду курить огромный джойнт на какой-нибудь остров, и не буду париться о том, что в Вавилоне что-то происходит", - говорил Децл в интервью изданию Fanlife.

Эти слова Децл повторил и в 2015 году, при этом таинственно заявил о том, что "над этой темой надо подумать". "За" версию об инсценировке говорит и неправильная сердечно-легочная реанимация, которую якобы провели артисту на месте. Поэтому многим кажется, что Толмацкий просто привел в исполнение свой план. Кстати, следует ли говорить о том, что погиб он именно в 35 лет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL найдены уникальные записи из тайного дневника Майкла Джексона.