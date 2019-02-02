Смерть ''беременной'' от Киркорова россиянки: всплыл скандальный момент

Умершая россиянка Светлана Сафиева, которая заявляла о беременности от "короля" поп-музыки Филиппа Киркорова, во время скандального ток-шоу угрожала ведущему уголовной полицией.

Это произошло в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым, где ее уличили во лжи (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Героиня ток-шоу говорила, что ждала от Киркорова тройню. Она демонстрировала огромного размера живот, утверждая, будто находится на девятом месяце. Однако ее гинеколог рассказал, что никакой беременности не было.

"Беременности, к сожалению или к счастью, нет. На экране – край печени, но пациентка уверена, что это ребенок. В чем мы не стали ее разубеждать, чтобы не вызывать излишней эмоциональной реакции. Прилечь и посмотреть она отказывается, поэтому мы увидели только часть. Но беременности нет, потому что мне удалось вывести мочевой пузырь, а за ним матка видна плохо. Она не позволяла посмотреть полноценно. Скорее всего это просто жировой фартук или может быть асцит", – рассказал во время эфира врач.

Это вызвало гнев Сафиевой. Женщина заявила, что Малахов подговорил гинеколога, пока ее выводили в коридор.

"Уважаемый Андрей Малахов. Я вызываю уголовную полицию сейчас в аудиторию. Снимки с этого УЗИ у меня в сумке. Мне размеры УГ сделаны этим человеком. Вы его подговариваете на камеру, пока меня выводят в коридор. Потом унижаете, мне сто лет ваша аудитория не нужна была. Я никуда не уеду, на вопросы отвечу. Я иду, чтобы вызвать уголовную полицию" , – ответила россиянка и покинула студию.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что Сафиева умерла, стало известно 1 января. Знакомые рассказали, что после скандала у Малахова ее затравили, из-за чего женщина провела последние месяцы в больнице.

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