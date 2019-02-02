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Смерть ''беременной'' от Киркорова россиянки: всплыл скандальный момент

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Умершая россиянка Светлана Сафиева, которая заявляла о беременности от "короля" поп-музыки Филиппа Киркорова, во время скандального ток-шоу угрожала ведущему уголовной полицией.

Это произошло в "Прямом эфире" с Андреем Малаховым, где ее уличили во лжи (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Героиня ток-шоу говорила, что ждала от Киркорова тройню. Она демонстрировала огромного размера живот, утверждая, будто находится на девятом месяце. Однако ее гинеколог рассказал, что никакой беременности не было.

Смерть ''беременной'' от Киркорова россиянки: всплыл скандальный момент
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"Беременности, к сожалению или к счастью, нет. На экране – край печени, но пациентка уверена, что это ребенок. В чем мы не стали ее разубеждать, чтобы не вызывать излишней эмоциональной реакции. Прилечь и посмотреть она отказывается, поэтому мы увидели только часть. Но беременности нет, потому что мне удалось вывести мочевой пузырь, а за ним матка видна плохо. Она не позволяла посмотреть полноценно. Скорее всего это просто жировой фартук или может быть асцит", – рассказал во время эфира врач.

Это вызвало гнев Сафиевой. Женщина заявила, что Малахов подговорил гинеколога, пока ее выводили в коридор.

"Уважаемый Андрей Малахов. Я вызываю уголовную полицию сейчас в аудиторию. Снимки с этого УЗИ у меня в сумке. Мне размеры УГ сделаны этим человеком. Вы его подговариваете на камеру, пока меня выводят в коридор. Потом унижаете, мне сто лет ваша аудитория не нужна была. Я никуда не уеду, на вопросы отвечу. Я иду, чтобы вызвать уголовную полицию" , – ответила россиянка и покинула студию.

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что Сафиева умерла, стало известно 1 января. Знакомые рассказали, что после скандала у Малахова ее затравили, из-за чего женщина провела последние месяцы в больнице.

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Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
Теги
скандалышоу-бизнес
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