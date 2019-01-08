''Слишком стары'': во Франции вспыхнул скандал из-за сексистского высказывания писателя

Французский писатель и телеведущий Ян Муакс угодил в скандал, заявив, что женщины за 50 лет являются "слишком старыми" и непривлекательными.

Об этом он сказал в комментарии изданию Marie Claire, что повлекло за собой волну критики, ведь он сам находится в этом возрастное категории, передает ВВС.

"Я отдаю предпочтение молодым женским телам, вот и все. Конец. Тело 25-летней женщины –невероятное. А вот в теле 50-летней женщины ничего невероятного нет", – сказал 50-летний писатель.

В связи со скандальным заявлением Муакса 49-летняя французская комедийная актриса Марин Фоис пошутила, что у нее остался всего "один год и 14 дней", чтобы успеть переспать с писателем. Также в сети заявили, что зрелые женщины, вероятно, "выдохнули с облегчением".

Ян Муакс ВВС

А некоторые даже начали выкладывать в сети фотографии собственных обнаженных тел. Например, журналистка Коломб Шнек показала ягодицы: "Вуаля, ягодицы 52-летней женщины. Какой же ты имбецил, даже не знаешь, что теряешь".

Еще одна французская актриса Анн Руманофф напомнила Муаксу, что любовь – это не только упругость ягодиц, но и связь между двумя людьми: "Надеюсь, однажды он переживет подобное счастье".

На этом критика в адрес писателя не ограничилась, ведь он также заявил, что предпочитает азиатских женщин: "кореянок, китаянок и японок".

Ян Муакс

"Вполне возможно, женщинам, с которыми я провожу время, мои слова могут показаться не слишком приятными, но азиатский типаж – достаточно богатый, большой и бесконечный, чтобы я мог позволить себе не испытывать стыда. Я не обязан отвечать перед судом по вкусам. 50-летние женщины так же меня не замечают. У них есть, чем заняться, кроме как бегать по невротикам, которые целыми днями что-то пишут и читают", – ответил Муакс на критику.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году в сети разгорелся похожий скандал. Анимешник неудачно пошутил о френдзоне, из-за чего его обвинили в сексизме.