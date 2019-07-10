"Слишком горячо": родственница Ротару поразила сеть пикантным фото

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей (Sonya Kay), поразила поклонников пикантным фото

Так, снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в черном бикини, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.

"До моря готова разом з купальником від dari_co"— написала София.

София Хлябич gordonua.com

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Instagram@sonyakayofficial

Instagram@sonyakayofficial

Предлагаем посмотреть пикантные фото Софии Хлябич, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

София Хлябич в откровенном наряде Фото из Instagram

София Хлябич сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная София Хлябич Фото из Instagram

София Хлябич засветила грудь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соня Кей восхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.

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