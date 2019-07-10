"Слишком горячо": родственница Ротару поразила сеть пикантным фото

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей (Sonya Kay), поразила поклонников пикантным фото
Так, снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в черном бикини, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.
"До моря готова разом з купальником від dari_co"— написала София.
София Хлябич
gordonua.com
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.
Instagram@sonyakayofficial
Instagram@sonyakayofficial
Предлагаем посмотреть пикантные фото Софии Хлябич, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
София Хлябич в откровенном наряде
Фото из Instagram
София Хлябич сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Соблазнительная София Хлябич
Фото из Instagram
София Хлябич засветила грудь
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соня Кей восхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.
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