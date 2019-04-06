"Слишком горячо": Кароль взбудоражила соблазнительным фото

Украинская поп-звезда, одна из судей проекта "Голос країни" Тина Кароль привела поклонников в восторг соблазнительной фотосессией.

Соответствующие снимки были сделаны в рамках клипа на совместную с группой "Бумбокс" песню "Безодня". Кадрами звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Кароль сексуально и чувственно позировала в красном платье с открытым верхом и откровенным разрезом, который обнажал практически полностью ее ногу. Фолловеры обсыпали звезду восторженными комментариями из-за соблазнительных снимков, созданных в мрачных и приглушенных тонах.

"Обожгла, слишком горячо", "Очень сильно", "Ты – это если бы секс был человеком", "Неземная", "Космическая", "Эстетика в каждом движении", "Завораживает", – написали поклонники.

Тина Кароль instagram@tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, премьера клипа на песню "Безодня" состоялась 4 апреля. Всего за два дня ролик набрал в YouTube почти миллион просмотров, вызвав массу положительных отзывов пользователей.

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