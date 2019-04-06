МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Слишком горячо": Кароль взбудоражила соблазнительным фото

Читать материал на украинском

Украинская поп-звезда, одна из судей проекта "Голос країни" Тина Кароль привела поклонников в восторг соблазнительной фотосессией.

Соответствующие снимки были сделаны в рамках клипа на совместную с группой "Бумбокс" песню "Безодня". Кадрами звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Кароль сексуально и чувственно позировала в красном платье с открытым верхом и откровенным разрезом, который обнажал практически полностью ее ногу. Фолловеры обсыпали звезду восторженными комментариями из-за соблазнительных снимков, созданных в мрачных и приглушенных тонах.

Новости
"Горячо!" Тина Кароль и Дан Балан откровенно зажгли в эфире "Голосу країни"

"Обожгла, слишком горячо", "Очень сильно", "Ты – это если бы секс был человеком", "Неземная", "Космическая", "Эстетика в каждом движении", "Завораживает", – написали поклонники.

"Слишком горячо": Кароль взбудоражила соблазнительным фото
"Слишком горячо": Кароль взбудоражила соблазнительным фото
"Слишком горячо": Кароль взбудоражила соблазнительным фото
"Слишком горячо": Кароль взбудоражила соблазнительным фото
"Слишком горячо": Кароль взбудоражила соблазнительным фото
"Слишком горячо": Кароль взбудоражила соблазнительным фото

Тина Кароль

Тина Кароль

instagram@tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, премьера клипа на песню "Безодня" состоялась 4 апреля. Всего за два дня ролик набрал в YouTube почти миллион просмотров, вызвав массу положительных отзывов пользователей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнесКрасотафотосессия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения