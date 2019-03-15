Слезы, море и признания: как прошло первое двойное свидание на шоу "Холостяк-9"

В пятницу, 15 марта, на канале СТБ вышел второй выпуск романтического шоу "Холостяк-9", главным героем которого является телеведущий и главный редактор журнала "XXL" Никита Добрынин.

Он пригласил участниц Юлю и Настю на двойное свидание на яхте в Шарм-Эль-Шейхе (Египет). OBOZREVATEL следил за развитием событий.

По словам Никиты, это место является идеальным для первого свидания. Добрынин надел шорты, которые подарила ему при первой встрече Юля. Таким образом, они оказались в одинаковых купальниках.

Главному герою захотелось заняться дайвингом, но практически сразу у Юли началась паника. Она призналась, что боится глубину и отказалась нырять. Никита заявил, что "если ей комфортно на корабле, почему бы и нет".

Зато Настя не растерялась. Для нее это было первым погружением, которое должно было сплотить ее с главным Холостяком Украины в 2019 году. Заплыв в прозрачных водах Красного моря был романтичным. Никита и Настя держались за руки и рассматривали рыб под водой. После погружения девушка поцеловала героя в щеку, что вызвало у Юли зависть.

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Она все же решилась нырнуть, но Никита почувствовал дистанцию и недоверие с ее стороны. Девушка постоянно держалась в стороне, из-за чего главному герою пришлось плыть сзади.

Добрынин на яхте вызвал Юлю на разговор. Она объяснила, что является импульсивным и закрытым человеком.

"Я – человек сдержанный. Мне не хочется первой раскрываться. Когда я узнаю, как мужчина относится, тогда я раскрываюсь. Я потратила пять лет на отношения, которые не сложились. Я хотела бы следующего мужчину расцениваться, как мужа. Тебе, как и мне, нужно время. Мне тяжело проявлять инициативу первой по отношению к мужчине. Мне с тобой легко. Я рада, что мы встретились. У меня есть желания с тобой дальше общаться и узнавать", – ответила Юля.

СТБ / Instagram

Настя уже думала, что не проходит дальше, однако Никита неожиданно попросил ее провести с ним еще один день вместе, когда она чуть не расплакалась. Его подкупила искренность и наивность.

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