Скрипка устроит предновогодний концерт в аэропорту ''Борисполь''

23 декабря в аэропорту “Борисполь” состоится эксклюзивный концерт Олега Скрипки и Le Grand Orchestra! “Aviaсвято на валізах” станет “посвящением” новогодним праздникам и "прологом" к большому рождественскому концерту Олега 7 января во Дворце “Украина”.

Неповторимые хиты будут звучать с 17:00 на 3 этаже терминала D, прямо в зоне регистрации международных рейсов. Самые известные песни Олега Скрипки, народные песни и колядки заиграют всеми цветами в новом новогоднем антураже, передает пресс-служба артиста.

Музыкальное действо развернется на фоне роскошной ёлки аэропорта с оригинальной фотозоной и необычными украшениями. Вместо шариков её украсит флотилия самолётов с флагманом-бизнесджетом... Святого Николая!

Гостей концерта ждёт множество неожиданностей. Кстати, к яркому событию приобщатся не только пассажиры и гости аэропорта. На концерт приглашаются поклонники Олега Скрипки из Киева и Борисполя!

Им обеспечат трансфер от м. Харьковская и центра г. Борисполь. Поэтому в терминале ожидается почти 3000-ая аудитория шоу, которое состоится в пиковые часы разлёта аэропорта. Зрителями “Aviasession на валізах” станут и пользователи Facebook: on-line трансляция концерта будет доступна на страницах аэропорта и Олега Скрипки.

– Вже багато років я зосереджую свої творчі зусилля на святкуванні саме Різдва. Це традиційне свято, яке має старовинну історію та об’єднує нас з усім світом. Цьогоріч я гратиму Великий різдвяний концерт “Щедрик” у супроводі “НАОНІ”, – комментирует Олег Скрипка. – Наша країна впевнено рухається в напрямку возз’єднання з Європою та офіційно святкуватиме Різдво разом зі Старим Світом. Чому саме у такій локації відбудеться концерт 23 грудня? Ми робимо його для тих, хто їде з України чи, навпаки, вертається до неї. Різдво – це свято сімейне. Хочеться, щоб люди завжди думали про те, де є ті люди, які їх люблять, яких люблять вони. Музика, пісні й танці, розкішна ялинка – зробимо разом 23 грудня неймовірно магічним святковим днем!