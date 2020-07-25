Скрипка о разговоре с Боярским: давно понял, что Крым будут отжимать
Скрипка рассказал, как Боярский его спрашивал "А когда будете Крым отдавать?".
Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка утверждает, что заметил процесс "тихой аннексии" Крыма еще в "нулевых" годах.
В интервью "Апостроф TV" он рассказал об одном случае в начале 2000-х, когда его группа принимала участие в российской передаче с певцом Александром Маршалом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"В жюри этой программы сидел Михаил Боярский, и на первый взгляд был обычный разговор. Но в какой-то момент Боярский задал вопрос: "А когда будете Крым отдавать?"… И тогда я понял, что Крым будут отжимать. С того времени я начал обращать на подобные вещи внимание", – отметил Скрипка.
По словам музыканта, уже потом он начал понимать, по какой причине "ВВ" не может попасть в Крым с концертами, также было сложно попасть в Донецк и Луганск.
"Я думаю, что схема было достаточно сложная, но рабочая, чтобы не давать нам снимать залы для выступления. И позже в Крыму начали появляться российские партии. И потом я сам для себя на Крыме поставил крест", – подчеркнул Скрипка.
Он добавил, что еще с 90-х в телеэфир шла российская попса, хотя качество украинского рок-н-ролла было намного выше.
"Однако пробиться на эфиры было сложно, так как все "заряжалось" из Москвы", – сказал лидер "ВВ".
Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Боярский – фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, которое представляет угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Как известно, 11 марта 2014 года артист поддержал аннексию Крыма Россией, подписав коллективное обращение деятелей культуры к российской общественности. 8 августа 2015 года Боярский был внесен в "черный список Министерства культуры Украины".