"Скопище холуев": Макаревич ярко "опустил" Госдуму

Известный российский музыкант, лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич раскритиковал депутатов Государственной думы, которые предложили принять законопроект о производстве американских товаров без разрешения правообладателей.

"Я все время думал: это скопище холуев-интеллектуалов хоть раз – ну просто из разнообразия - предложат закон, который начинается со слова "разрешить"? Или только "запретить", "ограничить", "заблокировать?" – пишет в Facebook Макаревич.

Российский рок-музыкант отметил, что вот момент настал и "какой-то умник" предложил разрешить производить товары США без разрешения правообладателя.

"Ну слава Богу! Неужели не примут?" – резюмировал Макаревич.

Напомним, что соответствующий законопроект в российский парламент внес спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех фракций Госдумы. Документ является ответной мерой России "на недружественные и неконструктивные действия США, а также введение антироссийских санкций".

Как сообщал "Обозреватель", 6 апреля Минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Американские лица должны прекратить коммерческие отношения с включенными в "черный список" компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.