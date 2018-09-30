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Скончался легендарный американский музыкант

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В воскресенье, 30 сентября, в США скончался известный блюзовый гитарист и певец Отис Раш.

Музыкант умер в возрасте 84-х лет из-за осложнений после инсульта, который он перенес в 2003 году, передает NBS News.

"Он оставил после себя жену, восемь детей, множество внуков и правнуков", - сказано в заявлении семьи Раша.

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Отис Раш

Отис Раш

Скончался легендарный американский музыкант

Отис Раш

Скончался легендарный американский музыкант

Отис Раш

Отметим, Отис Раш родился 29 апреля 1934 года в Филадельфии (штат Миссисипи). В 1948 году переехал в Чикаго (штат Иллинойс). Там он начал играть в местных клубах и стал одним из отцов-основателей вест-сайд-блюза (West Side - Западная Сторона).

На международный уровень музыкант впервые выбился в 1956 году с песней I Can't Quit You Baby, которая уже считается классикой джазовой музыки.

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Скончался легендарный американский музыкант

Отис Раш

Отис Раш

Отис Раш

Музыкант был левшой, но играл на гитаре и правой рукой даже с непереставленными струнами. Музыка Отиса Раша оказала значительное влияние на большое число исполнителей, начиная от Карлоса Сантаны и Эрика Клэптона до рок-группы "Led Zeppelin".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в американском городе Нашвилл скончался вокалист и гитарист рок-группы Lynyrd Skynyrd Эд Кинг.

Место
США
Объекты
смертьшоу-бизнес
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