Скандальный телемост "Надо поговорить": кто из украинцев подыграл пропагандистам

В России 12 июля состоялся так называемый телемост под названием "Надо поговорить", где засветились некоторые украинские артисты.

На пропагандистском телеканале "Россия-1" жаловались, что два "братских народа" враждуют, разделены между собой и обсуждали, можно ли это исправить.

Ведущие телемоста кадр из видео

Так, в студии засветилась заслуженная артистка Украины, актриса студии имени Довженко Лидия Чащина. Она привезла с собой угощения и поднос с портретом Тараса Шевченко.

Лидия Чащина Кадр из видео

Заслуженный деятель искусств РСФСР Аркадий Инин пожаловался, что 30 лет прожил в Харькове, где родился, учился и женился. А теперь "не пускают в родной город".

Аркадий Инин Кадр из видео

Также в эфире засветился украинский продюсер Юрий Фалеса. Однако он не приехал в Россию, а выступал по Skype. Среди гостей также про "братские народа" поговорила заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова – уроженка Кривого Рога, которая вспомнила про маму и детство в Украине.

Юрий Фалеса Кадр из видео

Екатерина Градова Кадр из видео

Кроме того, на телемост пришел заслуженный артист Украины и России Владимир Конкин. "Гвоздем" пропагандистского шоу стала художественный руководитель киевского драматического театра "Браво" Любовь Титаренко. Она тоже выступила по Skype, поплакав в прямом смысле, что в стране якобы идет "гражданская война", на Донбассе голодают пенсионеры.

Владимир Конкин Кадр из видео

Любовь Титаренко Кадр из видео

Также пропагандисты транслировали в прямом эфире видео танца со свадьбы украинской телеведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова. Таким образом проиллюстрировали, что "украинцы и россияне могут быть вместе".

Напомним, что на программу пришла актриса Маргарита Шубина, известная по роли в сериале "Сваты". Она призналась, что в Киеве была около месяца назад, и предположила, что теперь будет невъездной.

А знаменитый российский режиссер Владимир Меньшов в эфире пожаловался, что ему запрещен въезд в Украину. Он назвал это "жестокой болезнью".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится. Однако в Украине пропагандистская программа не транслировалась.

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