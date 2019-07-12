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Скандальный телемост "Надо поговорить": кто из украинцев подыграл пропагандистам

12.9т Читать материал на украинском

В России 12 июля состоялся так называемый телемост под названием "Надо поговорить", где засветились некоторые украинские артисты.

На пропагандистском телеканале "Россия-1" жаловались, что два "братских народа" враждуют, разделены между собой и обсуждали, можно ли это исправить.

Ведущие телемоста

Ведущие телемоста

кадр из видео

Так, в студии засветилась заслуженная артистка Украины, актриса студии имени Довженко Лидия Чащина. Она привезла с собой угощения и поднос с портретом Тараса Шевченко.

Лидия Чащина

Лидия Чащина

Кадр из видео

Заслуженный деятель искусств РСФСР Аркадий Инин пожаловался, что 30 лет прожил в Харькове, где родился, учился и женился. А теперь "не пускают в родной город".

Аркадий Инин

Аркадий Инин

Кадр из видео

Также в эфире засветился украинский продюсер Юрий Фалеса. Однако он не приехал в Россию, а выступал по Skype. Среди гостей также про "братские народа" поговорила заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова – уроженка Кривого Рога, которая вспомнила про маму и детство в Украине.

Юрий Фалеса

Юрий Фалеса

Кадр из видео

Екатерина Градова

Екатерина Градова

Кадр из видео

Кроме того, на телемост пришел заслуженный артист Украины и России Владимир Конкин. "Гвоздем" пропагандистского шоу стала художественный руководитель киевского драматического театра "Браво" Любовь Титаренко. Она тоже выступила по Skype, поплакав в прямом смысле, что в стране якобы идет "гражданская война", на Донбассе голодают пенсионеры.

Владимир Конкин

Владимир Конкин

Кадр из видео

Любовь Титаренко

Любовь Титаренко

Кадр из видео

Также пропагандисты транслировали в прямом эфире видео танца со свадьбы украинской телеведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова. Таким образом проиллюстрировали, что "украинцы и россияне могут быть вместе".

Скандальный телемост "Надо поговорить": кто из украинцев подыграл пропагандистам

Напомним, что на программу пришла актриса Маргарита Шубина, известная по роли в сериале "Сваты". Она призналась, что в Киеве была около месяца назад, и предположила, что теперь будет невъездной.

А знаменитый российский режиссер Владимир Меньшов в эфире пожаловался, что ему запрещен въезд в Украину. Он назвал это "жестокой болезнью".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

  • После поднятия общественного резонанса телеканал сообщил об отмене телемоста. Согласно заявлению, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

  • Президент Украины Владимир Зеленский осудил идею телемоста и призвал украинцев соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокации.

  • Также в Киеве состоялся митинг у здания телеканала NewsOne. В акции участвовали около сотни человек. Некоторые участники подожгли файеры и дымовые шашки, были слышны взрывы пиротехники.

  • Нацсовет на внеочередном заседании постановил начать проверку телеканала NewsOne на предмет государственной измены.

  • 10 июля Тарас Козак, который якобы владеет телеканалом NewsOne, сказал, что телемост состоится. Однако в Украине пропагандистская программа не транслировалась.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес пропаганда
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Когда телемост Украина - Грузия?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а почему нет?возьмите кокаищицу скабееву Жириновского а от нас возьмите шляшко Соколову хоть посмеемся,а собирать людей смысла нет ну кто же с обеих сторон скажет что они не правы?в РФ таких после передачи в СИЗО увезут да и у нас тоже наверно
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Мир Миру
Мир Миру
Літні люди живуть спогадами - така людська природа, нічого не вдієш.
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