Скандальный сериал "Сваты" прекратили снимать: что произошло

Российский актер Федор Добронравов заявил, что съемки одиозного сериала "Сваты-7", который вызвал массу протестов в Украине из-за нарушения его актерами законодательства страны, в данный момент приостановлены.

По словам главной звезды ситкома, они успели отснять лишь половину материала. Однако на то, что стало причиной остановки работы, Добронравов так и не указал, сообщают "Известия".

"Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, отсняли даже половину материала, но опять пришлось приостановить работу. Надеюсь и молюсь, что мы вскоре все доснимем", — сказал Федор.

Федор Добронравов в сериале "Сваты" Фото: fakty.ua

Также актер отметил, что из-за политических неурядиц съемки седьмого сезона сериала проходили не в Украине, а на территории республики Беларусь. Благо, действие во всех фильмах "Квартала 95" происходит в "безвоздушном пространстве".

Сериал "Сваты" Фото: zn.ua

Добронравов также добавил, что понимает, почему "Сваты" так полюбились зрителям. По его словам, в сериале нет ничего, кроме добра, а также отсутствует политика и кровавые сцены, от которых люди очень устали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 года Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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