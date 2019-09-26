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27 сентября • обновлено в 19:36
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Скандальный сериал "Сваты" прекратили снимать: что произошло

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Российский актер Федор Добронравов заявил, что съемки одиозного сериала "Сваты-7", который вызвал массу протестов в Украине из-за нарушения его актерами законодательства страны, в данный момент приостановлены.

По словам главной звезды ситкома, они успели отснять лишь половину материала. Однако на то, что стало причиной остановки работы, Добронравов так и не указал, сообщают "Известия".

"Все было прекрасно, персонажи все остались, новые появились, отсняли даже половину материала, но опять пришлось приостановить работу. Надеюсь и молюсь, что мы вскоре все доснимем", — сказал Федор.

Федор Добронравов в сериале "Сваты"

Федор Добронравов в сериале "Сваты"

Фото: fakty.ua

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Также актер отметил, что из-за политических неурядиц съемки седьмого сезона сериала проходили не в Украине, а на территории республики Беларусь. Благо, действие во всех фильмах "Квартала 95" происходит в "безвоздушном пространстве".

Скандальный сериал "Сваты" прекратили снимать: что произошло

Сериал "Сваты"

Фото: zn.ua

Добронравов также добавил, что понимает, почему "Сваты" так полюбились зрителям. По его словам, в сериале нет ничего, кроме добра, а также отсутствует политика и кровавые сцены, от которых люди очень устали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В ноябре 2017 года Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

  • Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

  • В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

  • Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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Персона
Федор Добронравов
Тег
Сваты
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Шаптала Микола
Шаптала Микола
Як взагалі ту дебільну бридоту можна дивитися!
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hunt andres
hunt andres
Так одиозный или скандальный? Обосс, а что такое "одиозный" - вы знаете?)))))))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
hunt andres, Идиозно скандальный или скандально пропагандистский. Так устроит?
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Ершов Василий
Ершов Василий
hunt andres, розкажи нам , сірим, інтелектуал ти наш....
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