Скандальный бодибилдер "Руки-базуки" объявил о женитьбе: фото и видео с невестой

Одиозный бодибилдер Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", намерен жениться на скандальной топ-модели Олесе Кожевниковой (Олеся Малибу).

Романтические фото с прогулки по Москве модель опубликовала в своем Instagram.

Instagram/Олеся Малибу

Молодые люди также записали видеообращение, в котором рассказали о своих отношениях.

"Кирилл сделал мне предложение, пообещал купить кольцо с бриллиантом и сто одну красную розу", — сказала Олеся Малибу.

На видео парочка оценила тела друг друга. Если бодибилдер остался доволен своей невестой, то Малибу посоветовала жениху еще закачать синтол в ягодицы.

"Хочу свадебное платье с открытой спиной, без подъюбника, с шлейфом и с разрезом на правой ноге. Чтоб черная пантера тоже веселилась. Ну и, конечно, декольтированное. Кто может помочь? Отзовитесь, буду рада, нигде не могу найти такую модель", - написала она в своей соцсети.

Поклонники модели не оценили ее выбор и засомневались в реальности этих отношений.

"Ты же сама говорила в своём видео, что он отсталый", "Сомневаюсь что у них будет секс)) боюсь даже предположить, на что в будущем будут идти фрики ради пиара)" , - отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бодибилдер "Руки-базуки" заявил о желании увеличить руки на 10 сантиметров за пару недель.