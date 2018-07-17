Скандальный бодибилдер "Руки-базуки" объявил о женитьбе: фото и видео с невестой

Одиозный бодибилдер Кирилл Терешин, более известный как "Руки-базуки", намерен жениться на скандальной топ-модели Олесе Кожевниковой (Олеся Малибу).
Романтические фото с прогулки по Москве модель опубликовала в своем Instagram.
Instagram/Олеся Малибу
Молодые люди также записали видеообращение, в котором рассказали о своих отношениях.
"Кирилл сделал мне предложение, пообещал купить кольцо с бриллиантом и сто одну красную розу", — сказала Олеся Малибу.
На видео парочка оценила тела друг друга. Если бодибилдер остался доволен своей невестой, то Малибу посоветовала жениху еще закачать синтол в ягодицы.
"Хочу свадебное платье с открытой спиной, без подъюбника, с шлейфом и с разрезом на правой ноге. Чтоб черная пантера тоже веселилась. Ну и, конечно, декольтированное. Кто может помочь? Отзовитесь, буду рада, нигде не могу найти такую модель", - написала она в своей соцсети.
Хочу свадебное платье👗с открытой спиной,без подьюбника,с шлейфом и с разрезом на правой ноге😉чтоб черная пантера тоже веселилась🐱ну и конечно декольтированное💖кто может помочь?отзовитесь,буду рада,нигде не могу найти такую модель😓#олесямалибу #садьба #свадебноеплатье #платье #lux #невеста #кириллтерешин #рукибазуки #синтол #синтолмен
Поклонники модели не оценили ее выбор и засомневались в реальности этих отношений.
"Ты же сама говорила в своём видео, что он отсталый", "Сомневаюсь что у них будет секс)) боюсь даже предположить, на что в будущем будут идти фрики ради пиара)" , - отметили они.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бодибилдер "Руки-базуки" заявил о желании увеличить руки на 10 сантиметров за пару недель.