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Скандальную MARUV дерзко обокрали в России

3.7т Читать материал на украинском

Эпатажную украинскую певицу MARUV, которая уехала в Россию в день парламентских выборов, ограбили в Москве.

В российской столице она выступила на сцене стадиона "Лужники" вместе с победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай, а вскоре после концерта обнаружила пропажу реквизита (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Артистка опубликовала видео в Instagram, в котором сообщила, что украдена была маска с рогами, принадлежащая участнице ее балета. Певица попросила вернуть реквизит.

Новости
"Тошнит от пошлятины!" MARUV возмутила поклонников фото из России

MARUV

MARUV

Комсомольская правда

Как выяснилось, кражу совершил российский фанат MARUV, который согласился отдать маску только за фото со звездой и ее автограф. Певица гневно ответила поклоннику в сети.

Певица ответила фанату

Певица ответила фанату

Instagram MARUV

"Меня такая ситуация просто безумно огорчает. Вы ее просто унесли со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в Instagram. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба", – возмутилась она.

Нетта и MARUV

Нетта и MARUV

Instagram MARUV

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма Корсун сказала "Всем пока!", что в России вызвало ажиотаж.

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Персоны
Нетта Барзилай (Netta) MARUV
Место
Россия
Тег
Новости России
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Фото шикарное две свинки))))))))))
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Клюнул на заголовок (забыл, что это обоз) и прочёл этот идиотизм. Не знаете, что писать - пишите о погоде.
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Сало Уронили
Сало Уронили
а шо можно было украсть в гримерке.мелки.запасные трусы.воду?
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