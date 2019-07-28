Скандальную MARUV дерзко обокрали в России

Эпатажную украинскую певицу MARUV, которая уехала в Россию в день парламентских выборов, ограбили в Москве.

В российской столице она выступила на сцене стадиона "Лужники" вместе с победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай, а вскоре после концерта обнаружила пропажу реквизита (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Артистка опубликовала видео в Instagram, в котором сообщила, что украдена была маска с рогами, принадлежащая участнице ее балета. Певица попросила вернуть реквизит.

MARUV Комсомольская правда

Как выяснилось, кражу совершил российский фанат MARUV, который согласился отдать маску только за фото со звездой и ее автограф. Певица гневно ответила поклоннику в сети.

Певица ответила фанату Instagram MARUV

"Меня такая ситуация просто безумно огорчает. Вы ее просто унесли со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в Instagram. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба", – возмутилась она.

Нетта и MARUV Instagram MARUV

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на вопрос украинского журналиста о принадлежности Крыма Корсун сказала "Всем пока!", что в России вызвало ажиотаж.

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