Скандального российского рэпера из программы Дудя арестовали в Москве

В Москве задержали рэпера Фейса (настоящее имя Иван Дремин) за драку с 18-летним блогером Тимуром Сорокиным.

По данным "Super", музыканта доставили в Пресненский отдел МВД по Москве. В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает, что блогер получил несколько травм лица.

Потасовка между рэпером и блогером случилась на Большой Садовой в Москве около 18:00.

Рэпер Фейс

"Предварительно известно, что рэпер напал на бывшего парня своей девушки (блогер Марьяна Рожкова. - Ред). Узнавать точные причины драки мы, если честно, не очень хотим. Во всем теперь будут разбираться многострадальные полицейские из ОМВД "Пресня", – сказано в сообщении.

По данным СМИ, роман Фейса и Марьяны Ро протекает бурно. Около полугода назад рэпер сделал ей предложение. Причины драки и обстоятельства не уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фейс дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю в октябре 2017 года, что вызвало шквал возмущения среди пользователей сети.