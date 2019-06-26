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Скандальный сериал "Сваты" возвращается на ТВ: дата первой серии

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В понедельник, 1 июля, телеканал 1+1 начнет показ шестого сезона комедийного сериала "Сваты".

"Уже с 1 июля в 20:45 1+1 начнет показ шестого сезона лирической комедии производства студии "Квартал 95",- сообщает пресс-служба телеканала.

Скандальный сериал "Сваты" возвращается на ТВ: дата первой серии

Скриншот с YouTube.

О чем шестой сезон "Сватов"

Сюжет шестого сезона сериала "Сваты" происходит через 8 лет. Многое изменилось в жизни сватов. Выросшая Женя перестала быть готом - теперь ее интересуют мальчики. Но почему-то они почти не обращают на Женю внимания, из-за чего она плачет в подушку по ночам.

Родители не знают, чем помочь дочери. Близнецы снова не дают родителям спокойно жить - проказничают, достают свою старшую сестру. Не менее интересные приключения происходят и с другими героями "Сватов".

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Напомним, 27 марта 2019 года Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск ООО "ТРК "Студия 1+1" и ООО "Киноквартал", назвав противоправными действия Госкино, Минкульта и СБУ относительно запрета показа сериала "Сваты". Этим самым он фактически разрешил транслировать сериал на украинских телеканалах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

  • В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

  • Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

  • В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

  • Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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Место
Украина
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б.дь,!в чем его скандальность?
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