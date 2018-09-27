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СпортLady

Скандальная "Мисс Украина" вышла на публику с сыном: фото

1.6тЧитать материал на украинском

Скандальная Вероника Дидусенко, лишенная титула "Мисс Украина-2018", привела с собой на пресс-конференцию четырехлетнего сына.

"Ребенка никто не прятал. Эти фото были на странице моей мамы и просто чудо, что никто не заметил их раньше. Считаю, что это Божий знак. Теперь я должна приложить все усилия для того, чтобы это дискриминационное правило было отменено", - рассказала Дидусенко 27 сентября журналистам.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Также она рассказала, что родила сына в 19 лет. Его зовут Сашей, а Дидусенко берет его с собой во все заграничные командировки. В таком случае вместе с ней едет мама или помощница.

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Скриншот с видео

Скриншот с видео

Читайте на OBOZREVATEL, что еще говорила Дидусенко на пресс-конференции.

Место
Украина
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