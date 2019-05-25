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"Силиконовая кукла!" Сеть разгромила новое фото Седоковой

1.9тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова возмутила сеть новым снимком.

В Instagram артистка опубликовала новое селфи, на котором сверкнула пышной грудью. Особое внимание сети привлекли губы певицы, которые показались пользователям ненатуральными.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram ​​​​​​

"Анна, губы у тебя силиконовые?" "Силиконовая кукла!" - пишут комментаторы.

Однако нашлись и те, кто восхитились внешним видом Седоковой. "Сочный персик", "Сексуально", "Какая же ты сочная", - пишут ее фанаты.

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"И тут голая!" Седокова разозлила сеть провокационным видео с фанатом
"Силиконовая кукла!" Сеть разгромила новое фото Седоковой
"Силиконовая кукла!" Сеть разгромила новое фото Седоковой
"Силиконовая кукла!" Сеть разгромила новое фото Седоковой
"Силиконовая кукла!" Сеть разгромила новое фото Седоковой
"Силиконовая кукла!" Сеть разгромила новое фото Седоковой
"Силиконовая кукла!" Сеть разгромила новое фото Седоковой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова нарвалась на критику из-за снимка в джинсах и сравнения одежды с мужчинами.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Анна Седокова
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры Обоза на бородатую дрочат, им противны женщины....))) Бандеры, вы боитесь даже женщин, детей, стариков, потому думали просто вам будет прийти на Донбасс и убить их всех.. Без деревянных пальто себе это вы поторопились)))
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Тарас Бор
Тарас Бор
Михайлов Андрей,БУГАГАГА!Ну ты и дебилище!!!!
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