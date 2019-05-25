"Силиконовая кукла!" Сеть разгромила новое фото Седоковой

Популярная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова возмутила сеть новым снимком.

В Instagram артистка опубликовала новое селфи, на котором сверкнула пышной грудью. Особое внимание сети привлекли губы певицы, которые показались пользователям ненатуральными.

Анна Седокова Instagram ​​​​​​

"Анна, губы у тебя силиконовые?" "Силиконовая кукла!" - пишут комментаторы.

Однако нашлись и те, кто восхитились внешним видом Седоковой. "Сочный персик", "Сексуально", "Какая же ты сочная", - пишут ее фанаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова нарвалась на критику из-за снимка в джинсах и сравнения одежды с мужчинами.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.