''Силиконовая Барби'': Лорак нарвалась на новую волну критики фанатов

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, была жестко раскритикована пользователями сети.

В Instagram 40-летняя артистка опубликовала новое черно-белое фото, которое не понравилось ее подписчикам. Комментаторы утверждают, что певица якобы сильно состарилась и упрекнули ее в увлечении пластическими операциями.

"Один силикон, чему радоваться?" "Не Барби вовсе. Ботокс прилично состарил", "Как у клоуна улыбка!" "Ужас! Эх какая была раньше, а сейчас кошмар", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак вызвала негодование в сети эротичным фото. Украинка позировала перед камерами в довольно откровенном наряде.

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