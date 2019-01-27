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''Силиконовая Барби'': Лорак нарвалась на новую волну критики фанатов

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, была жестко раскритикована пользователями сети.

В Instagram 40-летняя артистка опубликовала новое черно-белое фото, которое не понравилось ее подписчикам. Комментаторы утверждают, что певица якобы сильно состарилась и упрекнули ее в увлечении пластическими операциями.

''Силиконовая Барби'': Лорак нарвалась на новую волну критики фанатов

"Один силикон, чему радоваться?" "Не Барби вовсе. Ботокс прилично состарил", "Как у клоуна улыбка!" "Ужас! Эх какая была раньше, а сейчас кошмар", — пишут в сети.

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''Силиконовая Барби'': Лорак нарвалась на новую волну критики фанатов
''Силиконовая Барби'': Лорак нарвалась на новую волну критики фанатов
''Силиконовая Барби'': Лорак нарвалась на новую волну критики фанатов
''Силиконовая Барби'': Лорак нарвалась на новую волну критики фанатов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак вызвала негодование в сети эротичным фото. Украинка позировала перед камерами в довольно откровенном наряде.

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Персона
Ани Лорак
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