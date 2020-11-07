Шоу "Холостячка" повышает градус! Ксении устроили свидание одновременно с двумя мужчинами. При этом одним из них оказался самый импульсивный участник проекта - спортсмен Артём. Окончание свидания втроём стало достаточно прогнозируемым: Артём вышел из себя. Он начал ругаться с конкурентом, разбросал пластиковые стулья. И был тут же исключен Ксенией из проекта.

Холостячка призналась, что когда-то отец её ребёнка проявил по отношению к ней насилие. Схватил девушку за волосы и спустил её с лестницы. Поэтому Ксения приняла решение на корню пресекать любые проявления абьюза в отношениях.

Но, похоже, обжегшись на молоке, теперь Холостячка дует на воду. Кроме Артема она заподозрила в потенциальной жестокости к женщинам ещё двух участников – предпринимателя Назара и адвоката Евгения. Последнего Холостячка спросила, может ли он проявить агрессию к женщине, после того, как тот настороженно встретил гостя программы - партнёра Ксюши по проекту "Танцы со звёздами" Женю Кота.

Когда человек переживает стрессовое событие, то испытывает болезненные эмоции, получает определенную травму. И осознанно или неосознанно может принимать деструктивные для себя установки. Например, "все мужчины бьют женщин", или "все женщины меркантильные", или "все люди предатели". Впоследствии он, сам того не желая, начинает поступать таким образом, чтобы его подозрения подтвердились. Когда это происходит, человек попадает в так называемый "событийный круг": стрессовое событие > болезненные чувства > деструктивные установки > определенное поведение > подобное стрессовое событие… И так далее.

Чтобы выйти из "событийного круга" очень важно проработать то, что его запустило. Таким образом человек сможет освободиться от болезненных чувств, избавиться от вредных установок и начать поступать по-новому. А старая травма перестанет проигрываться им снова и снова.

А как вы считаете, действительно ли все три участника проекта вызывают оправданные опасения по поводу потенциального насилия над женщинами? Или в Ксении говорит её старая травма?