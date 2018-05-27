Шнуров развелся: лидер "Ленинграда" заинтриговал странным видео

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров после развода поделился с поклонниками странным видео.

Запись опубликована на странице музыканта в Instagram в формате Stories, и была первой публикацией в соцсетях после того, как Шнуров сообщил о разводе с женой Матильдой.

На видео изображен некий предмет, похож по форме на модель космического спутника. При этом во время записи сам Шнуров не проронил ни слова.

Поклонники лидера "Ленинграда" были озадачены публикацией артиста, и пытаются понять, что же он хотел донести данным видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг Шнурова рассказал о причинах развода музыканта с женой.