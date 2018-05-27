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Шнуров развелся: лидер "Ленинграда" заинтриговал странным видео

5.8тЧитать новость на украинском

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров после развода поделился с поклонниками странным видео.

Запись опубликована на странице музыканта в Instagram в формате Stories, и была первой публикацией в соцсетях после того, как Шнуров сообщил о разводе с женой Матильдой.

На видео изображен некий предмет, похож по форме на модель космического спутника. При этом во время записи сам Шнуров не проронил ни слова.

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Поклонники лидера "Ленинграда" были озадачены публикацией артиста, и пытаются понять, что же он хотел донести данным видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее друг Шнурова рассказал о причинах развода музыканта с женой.

Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
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