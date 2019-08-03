Шнуров – хедлайнер: в оккупированном Крыму выступили известные артисты РФ

В оккупированном Крыму в субботу, 3 августа, выступили известные российские артисты в рамках фестиваля "Золотая балка".
Как сообщили организаторы, мероприятие прошло в Севастополе в Балаклавском районе на открытом пространстве.
В 19:00 на сцену вышла Дана Соколова, после чего выступил артист лейбла Black Star Мот. В 21:25 спела фанатка "русского мира" Диана Арбенина со своей группой "Ночные снайперы".
Через полтора часа на сцену вышел скандальный Сергей Шнуров с группой "Ленинград". Отмечается, что это было его последнее выступление в Крыму.
Сергей Шнуров
zb-fest.ru
Диана Арбенина
zb-fest.ru
Мот
zb-fest.ru
Дана Соколова
zb-fest.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальной звезде из РФ запретили въезд в Украину из-за того, что она незаконно посещала аннексированный Крым.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!