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Шнуров – хедлайнер: в оккупированном Крыму выступили известные артисты РФ

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В оккупированном Крыму в субботу, 3 августа, выступили известные российские артисты в рамках фестиваля "Золотая балка".

Как сообщили организаторы, мероприятие прошло в Севастополе в Балаклавском районе на открытом пространстве.

В 19:00 на сцену вышла Дана Соколова, после чего выступил артист лейбла Black Star Мот. В 21:25 спела фанатка "русского мира" Диана Арбенина со своей группой "Ночные снайперы".

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Через полтора часа на сцену вышел скандальный Сергей Шнуров с группой "Ленинград". Отмечается, что это было его последнее выступление в Крыму.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

zb-fest.ru

Диана Арбенина

Диана Арбенина

zb-fest.ru

Мот

Мот

zb-fest.ru

Дана Соколова

Дана Соколова

zb-fest.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальной звезде из РФ запретили въезд в Украину из-за того, что она незаконно посещала аннексированный Крым.

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Место
Украина Севастополь
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