"Шнур не завязать узлом": лидер "Ленинград" объяснил развод

Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение, в котором рассказал о причинах развода с женой Матильдой.

Запись опубликована на странице музыканта в Instagram и уже набрала свыше 150 тысяч лайков.

"Муз бывало, и немало. Светских, полусветских львиц. И крутило и ломало. Ниццы брал я для девиц! Что семейные мне узы? Шнур не завязать узлом. Выпьешь, так вообще все музы. Трезвым – предложений лом. Я любил на всю катушку! Все возьми, – я все отдам! И бросал свою я тушку в ноги очень многих дам. Муз бывало, и немало, но какое дело ваше? Всех крутило и ломало поначалу расставашек. А потом все тише-тише... Глядь, и новая Эрато, Первой стих в ночи услышит и простонет, — как ** (прекрасно). Тут и бабке не ходи, Женщин много – Я один", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шнуров сообщил о разводе с супругой, с которой они прожили 11 лет, 25 мая. Его друг Стас Барецкий рассказал о возможной причине разрыва.

Позже, музыкант опубликовал странный ролик с предметом, похожим по форме на модель космического спутника.

Кроме того, Шнуров поделился стихотворением о переживаниях касательно развода.