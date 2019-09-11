Главная Новости
11 сентября • обновлено в 22:12
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Шнобелевская премия-2019: что это такое и кому могут дать

Читать материал на украинском

12 сентября в Гарвадском университете (США) вручат Шнобелевскую премию. Это одна из самых известных антинаград мира, которой отмечают самые остроумные, необычные или бесполезные научные достижения за год.

Кто придумал Шноблевскую премию и кому вручают?

Шнобелевка появилась на свет в 1991 году. Ее идейным вдохновителем стал юмористический журнал "Анналы невероятных исследований" во главе со своим создателем Марком Абрахамсом.

Каждый год отмечают 10 человек

Каждый год отмечают 10 человек

Новости
Клип ONUKA о киевском "полигоне смерти" номинирован на престижную премию

Каждый год ее лауреатами становятся 10 человек. Кандидатов может предлагать любой желающий, допускается и самовыдвижение. К примеру, в 2018 году премию среди химиков получили ученые, выяснившие, что человеческая слюна — отличное средство для очищения грязных поверхностей.

Награды вручают нобелевские лауреаты

Награды вручают нобелевские лауреаты

А премию мираполучили специалисты, определявшие "частоту, мотивацию и эффект" криков и проклятий испанских водителей на дороге.

Церемония проходит в шутливой манере

Церемония проходит в шутливой манере

Как вручают?

Церемония вручения давно уже стала традицией. Премию Шнобеля вручают нобелевские лауреаты. При этом они одеты в бутафорские шляпы, на них есть накладные носы и смешные очки.

Вручение премии в 2018 году

Вручение премии в 2018 году

До 2006 года по всему залу при вручении летали бумажные самолетики, но потом от традиции отказались ради пожарной безопасности.

Читайте наOBOZREVATEL, как прошло вручение Шнобелевской премии в 2018 году.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
15
Смешно
17
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Исаев Максим
Исаев Максим
Цеевропа номинант на все позиции. Начиная со Шнобелевской премии мира...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel