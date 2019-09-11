Шнобелевская премия-2019: что это такое и кому могут дать

12 сентября в Гарвадском университете (США) вручат Шнобелевскую премию. Это одна из самых известных антинаград мира, которой отмечают самые остроумные, необычные или бесполезные научные достижения за год.

Кто придумал Шноблевскую премию и кому вручают?

Шнобелевка появилась на свет в 1991 году. Ее идейным вдохновителем стал юмористический журнал "Анналы невероятных исследований" во главе со своим создателем Марком Абрахамсом.

Каждый год отмечают 10 человек

Каждый год ее лауреатами становятся 10 человек. Кандидатов может предлагать любой желающий, допускается и самовыдвижение. К примеру, в 2018 году премию среди химиков получили ученые, выяснившие, что человеческая слюна — отличное средство для очищения грязных поверхностей.

Награды вручают нобелевские лауреаты

А премию мираполучили специалисты, определявшие "частоту, мотивацию и эффект" криков и проклятий испанских водителей на дороге.

Церемония проходит в шутливой манере

Как вручают?

Церемония вручения давно уже стала традицией. Премию Шнобеля вручают нобелевские лауреаты. При этом они одеты в бутафорские шляпы, на них есть накладные носы и смешные очки.

Вручение премии в 2018 году

До 2006 года по всему залу при вручении летали бумажные самолетики, но потом от традиции отказались ради пожарной безопасности.

Читайте наOBOZREVATEL, как прошло вручение Шнобелевской премии в 2018 году.

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