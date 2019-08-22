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Сергій Притула
Сергій Притула
Телеведучий, актор, волонтер Все статьи автора

Музика внє палітікі? "Анна-Марія" їдуть в Росію

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С - стабільність!

"Якби постало питання – обрати конкурс чи батьків, ми, як і будь-яка нормальна людина, обрали батьків", - сказали мені у лютому цього року учасниці гурту "Анна-Марія", які зібралися "гідно представити Україну" на конкурсі "Новая волна" у расії.

Давайте порадіємо за дівчат. Вони, нарешті, визначились із пріоритетами!

Але у мене тут виникло одне запитання до громади...

Дует "Анна-Марія"

Дует "Анна-Марія"

Якщо завтра якась пара з України полетить у Бельгію на міжнародний зліт свінгерів, щоб потрахатись із шведами, турками, єгиптянами і канадцями - це можна трактувати, як спробу "гідно представити Україну" чи, все ж, сприймати це як приватну ініціативу?

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Бо я щось не зовсім розумію, хто делегував дівчат представляти Україну?!

Музика внє палітікі, да-да-да...

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Автор
Сергій Притула Сергій Притула
Темы
Новая волна Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
скандалы Новости России Крым
Источник
Источник: Facebook Сергія Притули
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