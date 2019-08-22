С - стабільність!
"Якби постало питання – обрати конкурс чи батьків, ми, як і будь-яка нормальна людина, обрали батьків", - сказали мені у лютому цього року учасниці гурту "Анна-Марія", які зібралися "гідно представити Україну" на конкурсі "Новая волна" у расії.
Давайте порадіємо за дівчат. Вони, нарешті, визначились із пріоритетами!
Але у мене тут виникло одне запитання до громади...
Дует "Анна-Марія"
Якщо завтра якась пара з України полетить у Бельгію на міжнародний зліт свінгерів, щоб потрахатись із шведами, турками, єгиптянами і канадцями - це можна трактувати, як спробу "гідно представити Україну" чи, все ж, сприймати це як приватну ініціативу?
Бо я щось не зовсім розумію, хто делегував дівчат представляти Україну?!
Музика внє палітікі, да-да-да...
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