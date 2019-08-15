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"Секси-мамулька": Седокова вызвала ажиотаж "аппетитным" снимком

1.4т Читать материал на украинском

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и выступает в России, вызвала ажиотаж в сети новым откровенным фото.

В Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она позирует, сидя в надувном бассейне и демонстрируя стройные обнаженные ноги. При этом в кадр также попал ее сын Гектор.

Пользователи сети активно пишут комментарии к фото. Но помимо комплиментов певицу также упрекают в том, что она якобы увлеклась увеличением губ.

Новости
"Ей бы в порно сниматься!" Седокову разнесли за вульгарное фото
Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram

"Аня, как тебе удается на любой фотке получаться невероятно сексуальной?" "Какая же ты секси-мамулька", "Аппетитные ножки", "Аня, губы перекачала, лицо неестественно смотрится", "Мадам-огонек", - пишут в сети.

"Секси-мамулька": Седокова вызвала ажиотаж "аппетитным" снимком
"Секси-мамулька": Седокова вызвала ажиотаж "аппетитным" снимком
"Секси-мамулька": Седокова вызвала ажиотаж "аппетитным" снимком
"Секси-мамулька": Седокова вызвала ажиотаж "аппетитным" снимком
"Секси-мамулька": Седокова вызвала ажиотаж "аппетитным" снимком
"Секси-мамулька": Седокова вызвала ажиотаж "аппетитным" снимком

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова нарвалась на критику в сети, решив неожиданно сменить внешность.

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Персона
Анна Седокова
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