"Секси-мамулька": Седокова вызвала ажиотаж "аппетитным" снимком

Украинская певица Анна Седокова, которая живет и выступает в России, вызвала ажиотаж в сети новым откровенным фото.

В Instagram артистка опубликовала снимок, на котором она позирует, сидя в надувном бассейне и демонстрируя стройные обнаженные ноги. При этом в кадр также попал ее сын Гектор.

Пользователи сети активно пишут комментарии к фото. Но помимо комплиментов певицу также упрекают в том, что она якобы увлеклась увеличением губ.

Анна Седокова Instagram

"Аня, как тебе удается на любой фотке получаться невероятно сексуальной?" "Какая же ты секси-мамулька", "Аппетитные ножки", "Аня, губы перекачала, лицо неестественно смотрится", "Мадам-огонек", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова нарвалась на критику в сети, решив неожиданно сменить внешность.

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