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СпортLady

''Секси'': Каменских выложила порцию пикантных фото в купальнике

1.4тЧитать материал на украинском

Популярная украинская певица Анастасия Каменских похвасталась подтянутой фигурой в купальнике.

В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала фото из американского Майами, где она находится в рамках презентации песни "Peligroso".

''Секси'': Каменских выложила порцию пикантных фото в купальнике

Снимок, набравший около 100 тысяч лайков менее чем за сутки, активно комментируют поклонники Каменских. При этом несколько дней назад украинка выложила еще несколько откровенных фото.

Новости
''Счастлива с Потапом'': Каменских вызвала недоумение новым фото
''Секси'': Каменских выложила порцию пикантных фото в купальнике
''Секси'': Каменских выложила порцию пикантных фото в купальнике
''Секси'': Каменских выложила порцию пикантных фото в купальнике
''Секси'': Каменских выложила порцию пикантных фото в купальнике

"Бомба Настя", "Секси", "Ты просто супер", "Красивая, что здесь говорить", "Отличные формы", "Очень красивая", "Ты такая сексуальная", - пишут в сети.

''Секси'': Каменских выложила порцию пикантных фото в купальнике
''Секси'': Каменских выложила порцию пикантных фото в купальнике
''Секси'': Каменских выложила порцию пикантных фото в купальнике
''Секси'': Каменских выложила порцию пикантных фото в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских вызвала споры в сети своим новым фото.

Персона
Настя Каменских (NK)
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