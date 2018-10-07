''Секси'': Каменских выложила порцию пикантных фото в купальнике

Популярная украинская певица Анастасия Каменских похвасталась подтянутой фигурой в купальнике.

В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала фото из американского Майами, где она находится в рамках презентации песни "Peligroso".

Снимок, набравший около 100 тысяч лайков менее чем за сутки, активно комментируют поклонники Каменских. При этом несколько дней назад украинка выложила еще несколько откровенных фото.

"Бомба Настя", "Секси", "Ты просто супер", "Красивая, что здесь говорить", "Отличные формы", "Очень красивая", "Ты такая сексуальная", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских вызвала споры в сети своим новым фото.