Секс в кино: топ-5 самых скандальных эротических сцен в истории

В голливудском кино эротические сцены, которые вызывали волнение и пересуды у зрителей, никогда не были редкостью.

Как сообщает "Рамблер", обнажение звезд нередко вызывало настоящий резонанс.

Холли Берри в фильме "Пароль "Рыба-меч" согласилась сняться топлес, за что, по слухам, получила около $2,5 млн сверх основного гонорара. Критики называли сцену дешевой и не имеющей значения для сюжета. Зато благодаря шумиха вокруг нее, картина стала успешной.

Моника Беллуччи в фильме "Необратимость" снялась в скандальной сцене. Речь идет об изнасиловании ее героини, которое длилось на экранах почти семь минут. В открытом доступе нарезки этого момента нет.

Ева Грин в артфильме Бернардо Бертолуччу "Мечтатели" пошла на рискованный шаг. Девушка обнажилась будучи еще неизвестной. Лента получилась на ценителя и наделала много шуму. В результате, "Мечтатели" получили рейтинг NC-17.

Шэрон Стоун в "Основном инстинкте" долго обсуждалась в свое время в широких кругах. Сцену со скрещиванием ног многие помнят по сей день. Отмечается, что сама актриса не подозревала о пикантной демонстрации.

Культовая сцена с обнажением из "Титаника" не была скандальной. Кейт Уинслет долго не могла на нее решиться. В конечном итоге, этот момент привлек дополнительное внимание к картине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была опубликована подборка секс-сцен, которые впечатляют своей натуральностью.