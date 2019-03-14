Седокова в образе сексуальной домохозяйки показала грудь: пикантное фото

Эпатажная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и работает в России, взбудоражила поклонников новым пикантным снимком.

Звезда продолжила в своем Instagram-аккаунте серию снимков со сладостями, продемонстрировав пышную грудь.

"День сегодня наглядно демонстрирует разнообразие в моей жизни. В 8 утра завтрак с малышней, провожаю в школу и садик. В 10 утра live концерт. Потом заехала на массажик. Через несколько часов презентация моей линейки сладостей с @love__and__sweets. И еще через несколько часов, презентация прекрасной коллаборации моей марки одежды. А после нужно заехать к любимой подружке на праздник. Вот, думаю, наверное, еще нужно сегодня на свидание сходить", – расписала она.

Фолловеры были в восторге от образа сексуальной хозяйки. Многие порадовались, что новая фотосессия Седоковой не выглядела пошло.

"Наконец крутейший фотосет", "Богиня", "Жара", "Ты просто топовая няшка", "Как ты все успеваешь", – написали в сети.

Анна Седокова instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно откровенное фото Седоковой вызвало среди поклонников недоумение, ведь ее лицо было неузнаваемым.

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