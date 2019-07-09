"Сделали недолюдей": Сивохо упрекнул Украину в "потере" Донбасса

Россия воспользовалась политическим кризисом в Украине, оккупировав Донбасс. Однако власть ничего не сделала, чтобы предотвратить ситуацию.

Такое заявление в интервью "Громадському" сделал шоумен Сергей Сивохо, который баллотируется в Раду от "Слуги народа" по мажоритарному округу в Донецкой области.

"Это беда - вот и все мое отношение. Это бедствие, с которым нужно бороться. И чем дольше люди находятся в зоне этого конфликта, тем больше мы их теряем. Надо немедленно принимать каких-то шагов по возвращению в первую очередь - вот здесь [в голове]. Воспользовались [россияне] ситуацией. Украина ничего не сделала, чтобы предупредить эту ситуацию. Это плохо", - сказал Сивохо.

"Безусловно, то, какая была накрутка жителей нашего региона, это... Я хотел сказать "промах", и это не промах, это катастрофа! Это катастрофа информационной политики. С жителей нашего региона сделали каких-то недолюдей. Это несправедливо. Мне безумно жаль каждую человеческую жизнь. О людях нужно заботиться, нужно жалеть. Каждая человеческая жизнь уникальная", - добавил шоумен.

Сергей Сивохо instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Сивохо поддерживал беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, но быстро разочаровался в нем. При этом шоумен заявил, что ему не стыдно за свою позицию в прошлом.

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