Сделал широкий жест: стало известно, что Шнуров оставил после развода Матильде

Российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров после развода оставил бывшей супруге Матильде практически все нажитое имущество.

По данным "Mash на Мойке", экс-муза главного хулигана российского шоубиза получила три квартиры, балетную школу и ресторан "Кококо".

Матильда и Сергей Шнуровы instagram@matilda.shnurova

После развода у Шнурова осталась трехэтажная квартира в Санкт-Петербурге на улице Чайковского – 423 кв.м, стоимостью в 90 миллионов рублей. Там музыкант продолжает жить. Также у Сергея осталась квартира, которой он владел еще до женитьбы, оценивается в 25 млн.

Матильде перешли две квартиры на Крюковом канале и двухэтажная на улице Пестеля, которую он подарил ей на свадьбу. В сумме они стоят около 140 миллионов рублей. Балетная школа и ресторан также были открыты на деньги бывшего мужа и его группы.

Матильда и Сергей Шнуровы instagram@matilda.shnurova

Суммарная стоимость оставшихся площадей у Шнурова — порядка 115 миллионов, отошедших бывшей жене — 140.

"Сергей всегда делает широкие жесты. Он всегда все оставляет бывшим жена", – рассказал друг Шнура Стас Барецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года Сергей Шнуров развелся с Матильдой. Супруги прожили вместе более 11 лет.

После разрыва музыкант опубликовал странный ролик с предметом, похожим по форме на модель космического спутника. Кроме того, Шнуров поделился стихотворением о переживаниях касательно развода.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!