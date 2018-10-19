''Щирі-2019'': украинские звезды снялись в благотворительном календаре

Маша Ефросинина, Леся Никитюк, Ната Филатова (ONUKA) и еще 12 украинских звезд приняли участие в создании благотворительного календаря "Щирі", который посвящен традиционному наряду и украинским праздникам.

История "Щирих" началась в 2014 году – 15 украинских звезд приняли участие в съемке в украинских национальных костюмах. Проект получил такую популярность, что стал традицией. В 2016 состоялось продолжение – "Щирі. Спадщина". Тематика календаря 2019 года "Щирі. Свята", передает пресс

“Этот проект начинался как социальная инициатива, — отметила организатор проекта, управляющий директор ТЦ “Домосфера” Наталья Кравец. — Мы хотели показать каким красивым может быть украинский костюм и собрать средства на благотворительность. Сейчас “ Щирі” – это уже традиция. Через одежду, украшения, символы мы рассказываем историю праздников, говорим о семейных ценностях и обрядах. Кроме этого, "Щирі" сделают свой вклад в сохранение украинского национального наследия. В этом году мы реализуем проект в партнерстве с Национальным центром народной культуры "Музей Ивана Гончара". Именно в его поддержку будет передана вся прибыль от продажи благотворительного календаря.”

Всего за 17 часов съемки украинские звезды примерили 20 строев, которые отобразили 100-летнюю историю украинской одежды из разных регионов страны: Западное Подолье, Покутье, Среднее Поднепровье, Гуцульщина, Галичина. Каждый месяц в календаре посвящен традиционному украинскому празднику, на что указывают атрибуты и элементы одежды.

"Я открываю календарь, я – месяц январь, — рассказывает телеведущая Леся Никитюк. — Рождество, коляда – именно пик, скажем так! Мороз, снег! Все девушки наряжаются и идут колядовать. В детстве я всегда колядовала. Для нас с братом и всех близких это был большой праздник. После коляды мы собирались за одним столом, считали деньги, делились конфетами. Было сказочно!"

Определенные месяцы календаря посвящены наиболее ожидаемому в каждой семье событию – свадьбе. Раньше девушку одевали в щедро украшенный венок, как символ невинности и красоты. Во время съемки проекта “Щирі”, заплетая волосы для образа невесты, вся команда пела, ведь по давней традиции именно обряд одевания молодой к браку воспевался больше всего.

Для съемок использовали оригинальные коралловые бусы, которые сегодня уже невозможно сделать. Из-за загрязнения окружающей среды кораллы, из которых в XVIII-XIX веке делали украшения, уже навсегда потеряли свой характерный красно-морковный цвет.

Выставка проекта "Щирі" откроется 14 ноября в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара", а помочь музею и заказать благотворительный календарь можно уже сейчас по ссылке.