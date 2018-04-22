Счастливый и с бокалом в руках: появилось последнее фото диджея Avicii

В сети показали последнее фото известного шведского диджея Avicii, сделанное накануне его смерти.

На снимке показан его отдых на яхте вместе с друзьями. В руках у диджея - бокал с выпивкой. Был ли в ней алкоголь, неизвестно, пишет TMZ.

Издание отмечает, что на фото Avicii кажется счастливым и здоровым.

Новости Умер известный американский актер и комик

Снимок был сделан в Маскате, Оман, на курорте Мускат-Хиллз.

Как сообщал "Обозреватель", шведский музыкант и диджей Тим Берглинг, который известен под псевдонимом Avicii, умер в возрасте 28 лет. Его нашли мертвым в Омане 20 апреля. Обстоятельства и причины смерти музыканта выясняются.