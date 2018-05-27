Счастливая Джамала показала нежное фото с сыном

Украинская исполнительница Джамала, победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" и тренер вокального шоу "Голос країни-8", которая два месяца назад родила первенца, поделилась с поклонниками трогательной семейной фотографией.
Артиска опубликовала на своей странице в Instagram в формате Stories снимок, на котором позирует вместе с мужем Бекиром и малышом Эмиром-Рахманом.
Снимок сопровождается надписью "Два месяца", после которой Джамала разместила сердечко.
На фото счастливая певица держит сына на руках, а муж нежно ее обнимает.
Поклонники Джамалы поздравляют маленького Эмира-Рахмана и его семью.
www.instagram.com/jamalajaaa/
www.instagram.com/jamalajaaa/
Напомним, украинская артистка впервые стала мамой 27 марта.
Читайте также на OBOZREVATEL, сколько еще детей собирается родить Джамала.