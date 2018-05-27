Счастливая Джамала показала нежное фото с сыном

Украинская исполнительница Джамала, победительница песенного конкурса "Евровидение-2016" и тренер вокального шоу "Голос країни-8", которая два месяца назад родила первенца, поделилась с поклонниками трогательной семейной фотографией.

Артиска опубликовала на своей странице в Instagram в формате Stories снимок, на котором позирует вместе с мужем Бекиром и малышом Эмиром-Рахманом.

Снимок сопровождается надписью "Два месяца", после которой Джамала разместила сердечко.

На фото счастливая певица держит сына на руках, а муж нежно ее обнимает.

Поклонники Джамалы поздравляют маленького Эмира-Рахмана и его семью.

www.instagram.com/jamalajaaa/

www.instagram.com/jamalajaaa/

Напомним, украинская артистка впервые стала мамой 27 марта.

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