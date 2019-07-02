Счастье. Деньги. Два ствола: Gena VITER и Полиграф Шарикоff отрываются в новом клипе

Gena VITER feat Полиграф Шарикоff выпускают летний хит "Я ловлю от жизни кайф", а вместе с ним – тизер вызывающего скандального видео.

Ролик опубликован в официальном Instagram-канале Gena VITER (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Богатство – не порок! Если ты занимаешься любимым делом – ты обречен на успех!" – основной месседж нового трека дуэта VITER и Шарикоff.

Шикарные замки, дорогие костюмы, деньги, которые льются рекой, обворожительные дамы, (а главную женскую роль в клипе исполнила соучередитель сети модных бутиков брендовой одежды – Виктория Козлова) – все это и не только можно будет увидеть в новом клипе, режиссером которого стала – самый экстравагантный клипмейкер Украины, обладательница премии "Золота Жар-Птиця 2019" – Елена Винярская.

"Для меня лично, кайф – это возможность заниматься музыкой, записывать новые песни, дарить зрителю позитив. Это великое счастье - работать по призванию и иметь возможность зарабатывать на любимом деле. Я желаю всем найти свое любимое дело и зарабатывать деньги в кайф!" – говорит о своем новом хите певец Gena VITER.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июня в Зеленом театре состоялся первый концерт исполнителя KHAYAT, который презентовал дебютный альбом KHMIL’.

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