Сбросившая 20 кг Настя Каменских раскрыла секрет похудения

Украинская поп-певица Настя Каменских, которая недавно сильно похудела, избавившись от 20 лишних килограмм, поделилась советами правильного питания.

Девушка уверенна, что даже простые продукты, не требующие больших денежных затрат, могут помочь в стремлении к идеальной фигуре, передает издание "Elle".

"Сидеть на диете - невероятно дорого и не каждый может себе это позволить. Но, я считаю, что такие продукты как гречка, овсянка каждому по карману", - рассказала Каменских.

Она добавила, что уже два года старается придерживаться правильного питания и регулярно заниматься спортом, что и помогло ей держать свое тело в тонусе.

Что касается питания, то, по словам артистки, в день должно быть два приема углеводов. На обед подойдет отварная курица или гриль, потому что это мясо хорошо усваивается организмом и недорогое. Еще один полезный продукт, который прекрасно подойдет на ужин, это творог.

"Творог - это супер. Кстати, кушать его нужно на ночь, где-то в 9, 10 вечера. Потому что он перерабатывается всю ночь, организм тратит много энергии на переработку. И когда ты утром просыпаешься, то желудок не умирает от голода. При этом он работал, соответственно, терял калории", - рассказала певица.

Новости Каменских похвасталась подтянутым телом

"Также очень круто употреблять клетчатку. Я имею ввиду листья салата и прочее. Конечно, руккола дорогой продукт. Но можно нарезать салатик из огурцов, и тоже себя прекрасно чувствовать", - считает она.

Каменских также рассказала об основном секрете, который позволяет ей быть в форме.

"Самый главный секрет - пятиразовое питание. Это лучшее, что может быть. Если ты стабильно даешь организму все необходимое, то не поправишься", - подытожила она.

Настя Каменских instagram

Настя Каменских instagram

Настя Каменских instagram

Настя Каменских instagram

Настя Каменских instagram

Как писал "Обозреватель", ранее Каменских уличили в фотошопе бедер.