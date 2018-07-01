Сбежавшая в Россию украинская актриса похвасталась сексуальной фигурой

Украинская актриса и певица Галина Безрук, которая переехала жить и работать в Москву, похвасталась стройной фигурой.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, которое сделала во время отдыха в Турции.

На снимке Безрук позирует в разноцветном бикини боком к фотографу. Поклонники актрисы выразили восторг от ее вида и отметили отменную форму девушки.

"Какая конфетка. Фон дополняет твою красоту!", "Очень красивая!" "Какая точеная фигурка", "Галя, ты супер!", "Очень красивая", - восхищаются поклонники.

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